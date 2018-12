Musk három nagyon izgalmas számot is elárult a Tesla Model 3-mal kapcsolatban

Fontos szem előtt tartani, az autó előállítási költsége durván 10 000 értékes alkatrészből és gyártási folyamatból tevődik össze. Jelenleg a Model 3 alap változatának gyártási költsége 38 ezer dollár közelében van, így az egyes alkatrészek és gyártási folyamatok költsége csupán 3,8 dollár. Ez egyben azt is jelenti, hogy a költséghatékonyság érdekében minden fillérért harcolunk.

A Tesla számára jelenleg a legfontosabb feladat a Model 3 gyártásának felfuttatása. Ez viszont nem egyszerű feladat, Musk egy vele készített interjúban nemrég elárulta, az új modell miatt csupán néhány hétre voltak attól, hogy csődbe menjenek. A problémákat viszont sikerült megoldani és a gyártási darabszámok érdemben emelkedtek az elmúlt hónapokban. Ennek köszönhetően a Tesla mostanra elérte a napi 1000 darabos gyártást, erről írt legalábbis a vállalat vezére a dolgozóinak küldött e-mailjében.Musk egyben arra kérte a dolgozókat, hogy koncentráljanak az egyes gyártási folyamatok egyszerűsítésére, a ciklusidő csökkentésére. A Teslának a gyártási darabszám felpörgetése mellett ugyanis kiemelten fontos a költségek csökkentése is, hiszen a vállalat menedzsmentje korábban azt ígérte, hogy a Model 3 alapváltozata, amelyet 35 ezer dolláros indulóáron kínálnak majd, 2019 első negyedévének végén, második negyedévének elején már gyártásba kerül.Így érthető, hogy Musk miért írta azt a munkavállalóknak, hogyEzt a gondolatmenetet folytatva Musk beszélt arról is, hogy pontosan ezért már a legkisebb hatékonyságjavulásnak is hatalmas hatása lehet a Tesla működésére.Musk bejelentésének láthatóan őrültek a befektetők, a Tesla árfolyama közel 3 százalékot emelkedett a csütörtöki záráshoz képest, így 350 dollár felett zárta a hetet. A teljes évet figyelembe véve is jól szerepel az amerikai elektromosautó-gyártó, árfolyama több mint 12 százalékot erősödött.