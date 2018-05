Musknál elszakadt a cérna - Csúnyán megbüntették a Teslát

A Model 3 megismételheti a Model S sikerét Amerikában

A Tesla korábban már közzétette első negyedéves értékesítési adatait, amelyből kiderült, hogy rekordmennyiségű (29 980 darab) autót adtak el, amely közel 20 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A negyedév során 11 730 darab Model S, 10 070 Model X és 8180 darab Model 3 került értékesítésre.

A Tesla most elárulta azt is, hogy áprilisban volt olyan hét, amikor 2270 darab Model 3 és 2024 Model S és Model X készült, amely új rekordot jelentett.

Mindennek pedig azért van óriási jelentősége, mert a Tesla Model 3 megismételheti a Model S sikerét és a saját kategóriájában, a középkategóriás prémium szedánok között, piacvezetővé válhat Amerikában.

A rekord eladással ugyanakkor senki nem foglalkozott, a piaci szereplők ugyanis csak arra koncentráltak, hogy a Tesla új modelljéből hány darab készült az első negyedév során és milyen jelzéseket tett a vállalat a gyártás felfuttatásával kapcsolatban. Ezen a téren jó hírek érkeztek, ugyanis a vállalat az első negyedév során 34 494 darab járművet gyártott, köztük 9766 darab új Model 3-t.A termelés felfuttatása (egy korábban már bejelentett leállást követően) pedig a megfelelő ütemben halad, ezért tartható a korábban kitűzött cél, vagyis a heti 5000 darabos gyártás elérése a második negyedév végére. A vállalat egyben jelezte, ahogy elérik ezt az értéket, opcionálisan rendelhető lesz a Model 3 összkerékhajtással, valamint rendelhető lesz a kisebb akkumulátorral ellátott alap változat.Az előrendelések számának alakulásával kapcsolatban a Tesla elmondta, hogy továbbra is 450 ezer felett van ez a szám, vagyis a Model 3 gyártásának tervektől elmaradó felfuttatása nem szegte kedvét a vásárlóknak, és kitartóan várnak az autójukra.A Tesla nem is hagyta ki a ziccert és egy saját készítésű ábrával kedveskedett a befektetőinek, amelyen az látszik, hogy a Model 3 gyártásának beindítását követően hogyan növelték piaci részesedésüket az eladásokon belül a konkurens gyártók kárára az elmúlt hónapokban.

Megverte az elemzőket a Tesla, de továbbra is veszteséges

Mindezeket figyelembe véve ugyanakkor elmondható az is, hogy a Teslának sikerült a várakozásoknál magasabb árbevételt és a konszenzusnál kisebb veszteséget elszenvednie az első negyedévben.

A Tesla döntően a Model 3 növekvő értékesítésének, az adózásban bekövetkezett változásoknak, a Tesla Energy üzletág teljesítményének, valamint a ZEV-creditek eladásából származó bevételnek köszönhetően 3,4 milliárd dollárra növelte árbevételét az első negyedév során, amely közel 26 százalékkal volt magasabb, mint 2017 azonos időszakában. A Model 3 gyártásával kapcsolatos nehézségek hatására viszont zsugorodott a bruttó marzs a meghatározó autógyártó szegmensben.

Optimista a menedzsment

Azon túl, hogy a Model 3 gyártásának felfuttatása a tervek szerint halad, a Tesla menedzsmentje ismét megerősítette, hogy idén 100 ezer Tesla Model S és Model X kerülhet legyártásra. És ami ennél is sokkal fontosabb, Elon Musk korábbi Twitter-üzenete, amely szerint az elektromos-autógyártó már a harmadik és a negyedik negyedévben is pozitív nettó eredményt érhet el, valamint pozitív lesz a cash flowja, a hivatalos első negyedéves beszámolóba is belekerült.Ehhez persze most hozzátették, hogy olyan feltételeknek kell teljesülnie, mint a már említett heti 5000 darabos gyártás elérése a Model 3 esetében, illetve az új modell bruttó marzsának érdemi növekedése. Hosszú távon egyébként továbbra is úgy látják, hogy elérhető a Model 3-nál a 25 százalékos bruttó marzs.Mindennek egyébként azért van nagy jelentősége, mert a piacon sokan vélik úgy , hogy a Tesla hamarosan újabb tőkeemelésre kényszerülhet, mivel őrült ütemben égeti a készpénzét (az első negyedév végén 2,66 milliárd dolláros likviditással rendelkezett, míg ez az érték egy negyedévvel korábban még 3,36 milliárd dollár volt). Elon Musk viszont váltig állítja, hogy erre nem lesz szüksége, pont a fentebb leírtak miatt.Hogyha végül Musknak lesz igaza, az nagyon fájhat majd azoknak a piaci szereplőknek, akik a Tesla esésére fogadnak nagytételben. A Tesla piacán ugyanis hatalmas short állomány épült ki, több mint 38,3 millió részvénnyel fogadnak az esésre, amely a Tesla átlagos napi forgalmának durván ötszöröse. Az esésre játszók egyik fő vesszőparipája az, hogy a Tesla nem lesz képes a terveknek megfelelően felpörgetni a Model 3 gyártását, illetve hogy ki fog futni a pénzből és újabb tőkeemelésre kényszerülhet, de lehetett az utóbbi időben olyan véleményeket is olvasni, amelyek szerint a Tesla a csőd szélén áll.

A közjátéknak durva esés lett a vége

Hogy nincs is szüksége a vállalatnak tőkeemelésre és nem is akarnak ilyen formán plusz forráshoz jutni

Az Model Y gyártása még biztosan nem fog megkezdődni jövőre, de a következő 24 hónapban beindítják majd a termelést

A Tesla Semire eddig 2000 darab előrendelés érkezett, amely a 20 ezer dolláros foglalóval számolva 40 millió dollárt jelent

A Tesla ígérete szerint még az idén bejelentik a második Gigafactory helyszínét Kínában

A negyedéves beszámoló közzétételét követően Elon Musk szokás szerint igyekezet megválaszolni a felmerülő kérdéseket, így kiderült többek között az:Nagyon érdekes és egyben szokatlan közjáték is lezajlott, Musknál elszakadt a cérna, miután az elemzők érzése szerint unalmas kérdésekkel bombázták, amiért cserébe sorra vágta ki őket a beszélgetésből. Egyikőjük arról érdeklődött, hogy a Model 3 előfoglalói milyen arányban kezdtek el extrákat kérni a járművük konfigurálása során. Ennek ismeretében ugyanis könnyebben becsülhető lenne, hogy mekkora profitot realizálhat az autóin a Tesla. Egy másik elemző pedig ismételten a tőkeemelés témakörét feszegette. Musk akcióját követően pillanatok alatt közel 5 százalékos mínuszba, 287 dollár közelébe zuhantak a Tesla-papírok az amerikai tőzsdék zárását követő kereskedési szakaszban, ezt megelőzően még erősödött a cég árfolyama.