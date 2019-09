Nagyon viszik az új autókat Magyarországon - Ezek a legnépszerűbb márkák

Az MGE megerősítette, hogy az első nyolc hónap értékesítési számai nagyon közel vannak időarányosan a növekedési várakozásukhoz, így az év végére várt értékesítési volumen reálisnak, sőt inkább túlteljesíthetőnek látszik. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a személygépjárművek esetében az idén összesen 160 ezer forgalomba helyezéssel számolt az MGE a januárban kiadott előrejelzésében.Kiemelték, hogy a tisztán elektromos gépkocsik forgalomba helyezése kis mennyiség (124 darab) mellett 16 százalékot növekedett augusztusban. Korábban rámutattak, hogy a felvevő piac egyelőre korlátozott, és alatta marad az év eleji várakozásnak. Ugyan a töltőhálózat lassan fejlődik, sok esetben az otthoni és a munkahelyi töltés is megoldott, de ezen autók beszerzési ára továbbra is igen magas.Az egyesület korábban azt is hangsúlyozta, hogy a kormány nagycsaládosokat támogató programja nagyon sikeresen indult. A legfrissebb statisztikák szerint augusztus végéig mintegy 11 ezer igénylés érkezett, ami meghaladja a várakozásokat. Ahogy arról mi is beszámoltunk korábban, a bejelentése után 5 hónappal július elsején életbe lépett a nagycsaládosok autóvásárlását támogató program. Friss összeállításunkban megnéztük az aktuális listaárakat, amelyeket az alábbi linkre kattintva lehet elérni:Augusztusban egyébként a legtöbb autót a Suzuki adta el, szám szerint 4441 darabot, a márka piaci részesedése ezzel 28,4 százalék volt. A lista második helyén a Toyota állt 1231 darab eladott új személyautóval és 7,9 százalékot megközelítő piaci részesedéssel, őket követte a Volkswagen, a Ford és az Opel.

A legnépszerűbb kategória a globális trendeknek megfelelően nálunk is az SUV, több mint minden harmadik autó (37%) SUV volt az eladót új autók között az év első nyolc hónapjában. A lista második helyét az alsó-középkategória, míg a harmadikat a kisautók szerezték meg.

Kiderült az is, hogy augusztusban 2653 új kishaszongépjármű került forgalomba, 51 százalékkal több, mint tavaly augusztusban. A nagyhaszonjárművek és az autóbuszok forgalomba helyezése ugyanakkor mérséklődött, 45 és 44 százalékos volt a visszaesés, a kumulált darabszám 3978 és 362 volt. Az MGE hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az autóbuszok piaca szűk, havonkénti változásai ezért olykor jelentősek, a folyamatokat az éves adatok jobban mutatják. Az egyesület hozzátette azt is, hogy a nagyhaszonjárműveknél a tavalyival azonos mértékű teljesítést valószínűsítenek 2019-re.