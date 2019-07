Németország gáláns ajánlata jó hír Magyarországnak is - Nullára csökkentenék az amerikai autók importvámját

Peter Altmaier a Welt am Sonntag című lapnak nyilatkozva azt mondta, hogy az EU készen áll több fontos ipari termék importvámját nullára csökkenteni, és ezzel az intézkedéssel például értelmét veszítené az a washingtoni érvelés, hogy a járművek amerikai importvámja alacsonyabb az európainál.Az Egyesült Államok jelenleg 2,5 százalékos behozatali vámmal terheli az EU-ból származó autókat, miközben az Európai Unió az Egyesült Államokból érkező kisebb autókat 10, a pickup járműveket 25 százalékos vámmal sújtja.Ahogy arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök elhalasztotta az autóipari termékekre vonatkozó vámok megemelését májusban, abban a reményben, hogy az megfékezheti a kereskedelmi háború súlyosbodását. A Fehér Ház a döntést 180 nappal tolta ki abban a reményben, hogy az Európai Unióval és Japánnal folytatott tárgyalások eredményre vezetnek majd.Az esetleges amerikai lépés egyébként éppen a németeknek fájna a legjobban, akik a legnagyobb autóexportőrök között vannak az USA-ba. A Német Iparkamara korábban közzétette becslését, amely szerint egy 25%-os védővám éves szinten 6 milliárd eurót jelentene a szektornak, amit szerintük nem csak a német feldolgozóipar, hanem az amerikai fogyasztók is megéreznének.Fontos megjegyezni, hogy a magyar gazdaságnak a Mercedes és az Audi termelésén keresztül jelentős kitettsége van a német autóipar felé, így számunkra sem mindegy, hogyan dönt végül Trump ebben a kérdésben, sikerül-e végül jobb belátásra bírni egy számára is kedvező megállapodással. A lehetséges hatásokat korábban ebben a cikkünkben vettük számba: