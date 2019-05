Orbán Viktor: felkerült az európai autóipar térképére Zalaegerszeg

Nemzetközi mércével is komoly ipari központ épült fel

Elkészült az első ütem

Az állami tulajdonú Autóipari Próbapálya Zala Kft. beruházásában zajló projekt első üteme 21 milliárd forintba került.

A jövő járművei már 5G hálózaton kommunikálnak

A miniszterelnök a ZalaZONE járműipari tesztpálya első ütemének avatása kapcsán arról beszélt, hogy nemcsak mi látjuk magunk előtt ezt a jövőt, de a nagy nemzetközi cégek vezetői, a befektetők, a kutatók, az innovációval foglalkozó szakemberek is, akik már most dolgoznak a tesztpályán, és a jövőben is jelen lesznek itt.- fogalmazott.A nyugat-európai országok szerencsések, mert gazdagok és nagy iparvállalataik vannak, a gazdasági fejlődés pedig általában a nagy ipari cégek döntései szerint halad előre. "Mi a rossz oldalán voltunk a vasfüggönynek", ezért mi mindig szegényebbek voltunk, a cégeink is sokkal kisebbek, ezért, ha csak a cégeink fejlesztésére várunk, sokkal lassabb lenne a fejlődés, akkor ez a tesztpálya sem épült volna meg - emelte ki a kormányfő.Ilyenkor jön az állam, amelyik azt mondja, hogy nyúljunk bele a gazdaságba a fejlesztés oldaláról, és hozzunk létre valamit, amiről tudjuk, hogy szükség lesz rá, aminek van üzleti jövője, de kormánydöntés nélkül nem jönne létre. Ezért szánt a kormány 45 milliárd forintot erre a beruházásra - mondta a miniszterelnök.Orbán Viktor nagy jelentőségűnek nevezte, hogy az építkezés és a kutatási tevékenység egyszerre zajlik, és az első ütem gyakorlatilag önálló beruházásnak tekinthető. Hozzáfűzte, hogy a még formálódó elképzelések szerint egy harmadik fázisa is megvalósul majd ennek a nagyberuházásnak.A hagyományos járművek mellett önvezető és elektromos hajtású gépkocsik tesztelésére alkalmas zalaegerszegi járműipari tesztpálya alapkövét 2017 májusában tették le, első ütemét 2019. május 20-án avatták fel, az összesen 45 milliárd forintos beruházás befejezése 2020-ra várható.A Zalaegerszeg határában 265 hektáros területen elterülő ZalaZONE járműipari tesztpálya első moduljaként készült el a 300 fős konferenciatermet magába foglaló fogadóépület. Továbbá elkészült a két kilométeres kezelhetőségi pálya, ahol a menetstabilizálást, a kormány- és fékrendszert vagy a sávtartó funkciókat tesztelik. A mintegy 300 méter átmérőjű dinamikai felület 800 méteres ráfutósávval rendelkezik, ami egyebek mellett a "jávorszarvastesztek" elvégzésére is alkalmas, a fékek vizsgálatát pedig nyolc különböző sávból álló felületen végezhetik.Elkészült a smart city, az okosváros első öthektáros területe is, ami városi környezetet imitáló körülményeket biztosít. A 2000 négyzetméteres technikai épület 16 személyautó és három kamion elhelyezésére lett kialakítva.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban elmondta, hogy Európában is egyedülálló módon a zalaegerszegi pályán nemcsak városi és közúti tesztkörnyezetben lehet majd vizsgálni a járműveket. Ausztriával és Szlovéniával megállapodva határon átnyúló tesztutakat is biztosítanak a fejlesztőknek, így a határt keresztező infrastruktúrában is vizsgálhatják az autókat.A miniszter a múlt év végén azt is közölte, hogy 150, a világon vezető autógyártóval, alkatrész-beszállítóval vagy informatikai céggel folynak tárgyalások a zalaegerszegi tesztpálya igénybevételéről.A tesztpálya első ütemének avatásán, Magyarországon először mutatott be manővereket 5G hálózaton kommunikáló önvezető járművekkel, valós körülményeket szimuláló környezetben a Magyar Telekom, a T-Systems Magyarország, az Ericsson Magyarország, a Budapesti Műszaki Egyetem és az iMar Navigation. A részvevők megtekinthették a T-Systems Magyarország önvezető autók tesztelésére is alkalmas, egyedileg a tesztpályára kialakított smart parking rendszerét is.A Magyar Telekom 2019 januárjában indította el Magyarország első szabványos 5G tesztállomását Zalaegerszeg belvárosában. A városközponti bázisállomás mellett a vállalat a ZalaZONE pályán is 5G-képessé alakította a meglévő adótornyát, hogy a tesztpálya a hagyományos mellett a hálózatba kapcsolt önvezető autók fejlesztésére, tesztelésére is alkalmassá váljon.A Vodafone ugyancsak az ünnepélyes megnyitó alkalmából indította el a tesztpályán saját frekvenciáján Magyarország első élő, állandó, hálózatába kapcsolt 5G bázisállomását.