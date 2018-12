Őrült bővítést tervez a Magyarországon is gyárat építő autóipari multi

A dél-koreaiak szerint, akik a Mercedesnek szállítanak be és nemrég megegyeztek az együttműködésről a Volkswagennel, igazi áttörést hozhat 2020 az elektromos autózás elterjedésében.A vállalat természetesen szeretne minél nagyobb részesedést elérni az akkumulátorgyártók piacán, ennek érdekében tavaly már döntés is született egy 3 milliárd dolláros kapacitásbővítésről, amelynek keretében Kínában, az Egyesült Államokban és Magyarországon is gyárat építenek a dél-koreaiak.A mostani bejelentés tanulsága szerint viszont sokkal nagyobb gyártókapacitást akar kiépíteni a vállalat menedzsmentje, az idei 4,7 gigawattóra akkumulátorkapacitást ugyanis egészen 55 gigawattórára növelnék 2022-re.A nagyszabású tervek megvalósításában fontos szerepet játszhat az SK Innovation magyarországi gyára is, hiszen a Komáromban több mint 200 milliárd forintból felépülő új üzem éves gyártókapacitása a tervek szerint eléri majd a 7,5 gigawattórát. Érdemes megemlíteni, hogy ez a ma leggyakrabban használt akkumulátorok kapacitását figyelembe véve durván 200-250 ezer elektromos autóhoz elegendő akkumulátort jelent.Ahogy arról is fontos szólni néhány szót, hogy az SK Innovation növekedési tervei jóval meghaladják az elemzők által még 2017 végén várt értéket. A Nomura Research akkor ugyanis úgy számolt, hogy a dél-koreai cég gyártókapacitása 29 gigawattóra lehet majd 2022-re. Ez is jól mutatja, hogy a gyártók és a beszállítók egyre komolyabban gondolják az elektromos autózást.