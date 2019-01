Összeboronálták a Teslát egy kínai gyártóval - Reagált Elon Musk cége

Itt is a cáfolat

Azonban nem kellett sokat várni a cáfolatra, a Tesla egyik szóvivője rögtön jelezte, hogy nem írtak alá semmilyen megállapodást a kínai céggel.

Már javában tart az építkezés

Kedden jelent meg a Reuters beszámolója, amelyben forrásokra hivatkozva arról írtak, hogy a Tesla és a Tianjin Lishen előzetes megállapodást kötött arról, hogy a kínai gyártó látja majd el akkumulátorokkal az amerikaiak sanghaji üzemét, ahol a tervek szerint a Model 3 készülhet majd.A hír egyrészt azért volt nagyon érdekes, mert a Tesla eddig kizárólag a Panasonic-kal működött együtt az akkumulátorgyártás területén, közösen építik Nevadában a Gigafactoryt is, a világ legnagyobb akkumulátorgyárát. Másrészt nemrég még arról szóltak a híradások, hogy a japán gyártó szeretné még szorosabbra fűzni az együttműködést a Teslával, ennek érdekében pedig bővítené kapacitásait, hogy a sanghaji üzemet is képesek legyenek ellátni akkumulátorokkal.Ahogy arról pár hete beszámoltunk , megtörtént az alapkőletétel a sanghaji Tesla-üzemnél, Elon Musk büszkén jelentette be, hogy a kínai gyárat, a Gigafactory 3-at nyárra befejezik, ez lesz az első olyan Gigafactory, amit az USA-n kívül építenek fel.A Gigafactory 3-ban a Model 3 (az USA-ban már gyártott szedán) és a Model Y (jövőbeni SUV) olcsóbb változatait gyártják, ezekkel az autókkal a kínai piacot látják majd el. A Model 3 és az Y drágább változatait, valamint az S és az X modelleket továbbra is az Egyesült Államokban fogják előállítani a tervek szerint.Az új gyárban nem csak az elektromos autókat, hanem akkumulátorokat is készítenek majd. A Tesla nem véletlenül terjeszkedik Kínában, a Föld legnépesebb országában adják el a legtöbb elektromos autót, tavaly az értékesítés meghaladta az egymillió darabot. Egy másik érv a kínai gyártás mellett, hogy ezzel a Tesla megspórolhatja a magas vámokat és a szállítási költségeket, így versenyképesebb áron tudja majd kínálni járműveit.