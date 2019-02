Pont azokat az autókat veszik, amik a legnagyobb problémát okozzák

Egyre erősebb autó kell a németeknek

Nagyon nagy baj ez a gyártóknak

A Duisburg-Essen Egyetem autóipari kutatóintézete, a CAR-Institut tanulmánya szerint tavaly 153,4 lóerő volt a Németországban forgalomba helyezett új autók átlagos teljesítménye, 1,8 lóerővel, 1,2 százalékkal magasabb az előző évinél. Ezen belül is a dízelmotoros autók átlagos teljesítménye meghaladta a benzinesekét. A dízelek átlagos teljesítménye 168 lóerő volt, a benzineseké pedig 146 lóerő.A dízeles autók részaránya tavaly harminc százalék körül ingadozott a forgalomba helyezett új autók között, míg a dízelbotrány kitörése előtt még ötven százalék körül volt ez az érték.Ferdinand Dudenhöffer, a CAR-Institut igazgatója szerint a nagy motorteljesítményt előtérbe helyező vásárló preferenciákat nem befolyásolná a sebességkorlátozás kiterjedtebb bevezetése sem Németországban. Példaként Svájcot hozza fel a tanulmány, ahol szigorú sebességkorlátozás van életben, tavaly mégis 170 lóerő volt a forgalomba helyezett új autók átlagos teljesítménye. A német autóiparnak nem kell tartania a sebességkorlátozás bevezetésétől - szögezte le Ferdinand Dudenhöffer.Az Európai Bizottság és Tanács által korábban elfogadott rendelet értelmében az autógyártóknak 2021-re átlagosan 95 gramm/kilométerre kell mérsékelniük a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásukat. A JATO Dynamics által tavaly közzétett statisztikákból viszont világosan kiderült, hogy az európai vásárlók dízelundora és az SUV szegmens népszerűsége miatt a legtöbb autógyártó esetében nemhogy csökkent volna a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátás, hanem még emelkedett is 2017-ben.A CAR-Institut most megjelent tanulmánya alapján pedig nem sok jóra számíthatnak az autógyártók, hiszen ez megerősíti azt, amit eddig is tudtunk: a korábbi trendek töretlenek. A vásárlók elfordultak a dízelautóktól, az SUV szegmens modelljei viszont nagyon népszerűek. Ez viszont komoly probléma, hiszen azok a szereplők, amelyek nem lesznek képesek határidőre teljesíteni az előírásokat, komoly büntetésekre számíthatnak. Erről egyébként részletesen alábbi cikkünkben írtunk:Az éremnek persze van egy másik oldala is, jellemzően az erősebb és nagyobb SUV-modellek azok, amiken a legnagyobb árbevételt és profitot tudják realizálni az autógyártók egyelőre.