Pörög a gyártás és az értékesítés - Új Mercedesek jönnek Magyarországra

Érdekel, hogy látják a szakemberek a magyar járműipar jövőjét? Jelentkezz még ma a Járműipar 2019 konferenciára! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Duplázódott az értékesítés

a Mercedes-Benz Hungária Kft. 108 milliárd forint árbevétellel zárta az elmúlt évet, ami 7 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest.

2015-höz képest az eladott személyautók darabszáma 2018-ra több mint a duplájára nőtt. A bővülő értékesítési hálózatnak valamint a széles modellkínálatnak köszönhetően pedig már harmadik éve állnak első helyen a prémium személyautók eladásában Magyarországon.

A Mercedes-Benz Hungária Kft. és Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. közös sajtótájékoztatón ismertette a 2018-as év eredményeit kedden. Az eseményen rögtön kiderült,Különösen jól eredményt ért el a személyautó üzletág, 4018 darab Magyarországon regisztrált autóval.pedig kiemelte, hogy

A kishaszonjárművek szinte minden modelljéből többet értékesítettek, mint 2017-ben - összesen 1189 darabot.

Optimista a menedzsment

Mercedes-AMG A 35

A-osztály Limuzin

GLE

B-osztály

Mercedes-AMG GT C Roadster, GT Coupé (ráncfelvarrott)

CLA (Magyarországon gyártott modell)

EQC (a teljesen elektromos EQ család első Mercedes-Benz tagja)

GLC and GLC Coupé (ráncfelvarrott)

Mercedes-AMG GLC és Mercedes-AMG GLC Coupé (ráncfelvarrott)

GLS

Mercedes-AMG CLA és Mercedes-AMG CLA Shooting Brake

Mercedes-AMG GLE

CLA Shooting Brake

GLB

Magas szinten stabilizálódott a gyártás Kecskeméten

A legnagyobb számban értékesített Mercedes-Benz modell 506 darabbal a GLC volt tavaly. Kiemelkedő, 69 százalékos növekedést produkált az AMG modellportfolió 410 eladott darabbal. A kategóriák szintjén a városi terepjárók hozták a legnagyobb növekedést, 46 százalékkal több SUV-t adtak el tavaly, mint egy évvel korábban. Az ügyvezető a 2018-as év fontos eredményei között említette azt is, hogy a magyar gyártású kompakt autók az idehaza eladott személyautók mintegy negyedét tették ki.Az elmúlt évek trendjeihez igazodva jól teljesítettek a kishaszonjármű és nagyhaszonjármű üzletágak is:Az újonnan bevezetett X-osztály jól szerepelt tavalyi, első teljes évében a magyar piacon, 259 darabot adtak el ebből a modellből. Nagyhaszonjárműből 609 darabot adtak el 2018-ban, ezzel 10% piacrészesedést szerzett a Mercedes-Benz. Az idei év újdonsága ebben az üzletágban a tavaly bemutatott Actros volt.kiemelte, hogy az elmúlt évek növekedése után a Mercedes-Benz Hungária Kft. 2019-ben is kétszámjegyű növekedést tervez a személyautók értékesítésében, amelyhez az alábbi új, illetve megújuló modellek is hozzájárulnak majd a várakozások szerint:Az eseményen kiderült az is, hogy több mint 190 ezer darab Mercedes készült Kecskeméten tavaly, amely kicsivel alulmúlta a 2017-es évet, amikor több mint 198 ezer autót gyártottak a hazai üzemben. A most ismertetett gyártási szám alapján elmondhatjuk egyrészt, hogy a termelés 2012-es beindulása óta már több mint 1,06 millió darab autó készült a magyar üzemben. Másrészt, hogy nincsen semmi meglepetés abban, hogy a gyártás az utóbbi években 190 ezer darab felett stabilizálódott. Az elmúlt években ugyanis minden tartalékot kipréseltek az üzemből, amelynek gyártási kapacitás - ez névleges érték, ezért lehetett korábban optimalizálással, újabb műszak bevezetésével tovább növelni - 150 ezer darab volt korábban.

a sajtótájékoztatón elmondta azt is, hogy a kecskeméti gyár közel maximális kapacitás mellett működött, az árbevétel pedig több mint 3,5 milliárd euró volt, amely nagyjából megegyezett a 2017-ben realizált 3,55 milliárd euróval.

Itt az újabb vérfrissítés: elindult az új CLA Coupé gyártása

Az új Mercedes-Benz CLA Coupé (galéria, 4 kép)

Nagyon fontosak a kompakt modellek

Ezek alapján még mindig elmondhatjuk, szerencséje van Magyarországnak, hiszen olyan modellek gyártását erősítik nálunk a németek, amelyekre láthatóan nagy kereslet van a világban.

Magyarország régóta kiemelt szerepet tölt be a Mercedes kompakt modelljeinek gyártásában, ezt a pozíciót erősítette a Daimler AG menedzsmentjének korábbi döntése is, hogy Kecskemét egyike lesz annak az öt helyszínnek a világon, ahol az új A-osztályt gyártják majd 2018-tól. Néhány nappal ezelőtt pedig arról számolhattunk be, hogy a kecskeméti Mercedes-gyár marad a CLA bölcsője. A 2013-ban piacra dobott CLA Coupé sikere után ugyanis a kompaktautó-modell második generációjának gyártása vette kezdetét, elődjéhez hasonlóan kizárólagosan Kecskeméten.Ezzel a Mercedes-Benz zökkenőmentesen folytatja azt a tavaly elkezdett sorozatot, amelynek során 2018-ban rekordidő alatt az új kompaktautó-család négy új modellje gördült le három kontinens öt gyártási helyszínén a gyártószalagokról: az A-osztály Rastattban, Kecskeméten és Uusikaupunkiban (Finnországban), az A-osztály limuzinja Aguascalientes-ben (Mexikó), az A-osztály hosszított verziója Pekingben (Kínában), és az új B-osztály Rastattban.Bár az utóbbi évek az SUV szegmens térhódításáról szóltak a globális autópiacon, a kompakt szegmens modelljei még mindig rendkívül népszerűek a Mercedes vásárlóinak körében, súlyuk magas szinten stabilizálódott az autógyártó összértékesítésén belül, így érdemben hozzájárultak ahhoz is, hogy a németek megvédték a világ elsőszámú prémiumautó-gyártójának járó címüket 2018-ban. Tavaly összesen 2,31 millió autót értékesítettek globálisan, amelyből mintegy 609 ezer darab volt kompakt személyautó, így az A- és B-osztály, a hivatalosan szintén ebbe a szegmensbe sorolt CLA és CLA Shooting Brake modellek, valamint a GLA modell az összértékesítésen belül több mint 26 százalékos részarányt képviselt.