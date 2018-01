Rossz hírt közölt a Tesla a Model 3 gyártásával kapcsolatban

Már tavalyi összefoglalónkban borítékoltuk , hogy 2018 egyik legnagyobb járműipari sztorija lesz az, hogy a Tesla hogyan lesz képes megbirkózni a Model 3 gyártásának felfuttatásával, illetve annak nehézségeivel. Hiszen a vállalat az autógyártás területén is külön utat jár be, ezt a folyamatot is máshogy képzeli el, mint a riválisai. Szeretné kiűzni az embert a gyártószalag mellől, hogy átadhassa a terepet a gépeket készítő gépeknek. Ez viszont nem egyszerű, így közel 500 ezer vásárló várja ebben a pillanatban is, hogy végre sikerüljön exponenciálisan felfuttatni a termelést a gyártás poklában, amely még mindig olyan meglepetéseket tartogathat, amikre Elon Muskék saját bevallásuk szerint sincsenek felkészülve.