Sok a kátyú Budapesten - Mit lehet tenni kár esetén?

A Budapest Közút a kátyúk számának alakulásával kapcsolatban azt is elmondta, hogy

15 évvel ezelőtt napi ötezer kátyú is előfordult a fővárosban,

Mit lehet tenni kár esetén?

Az elmúlt napok összesítése alapján a Budapest Közút Zrt. által kezelt útszakaszokon 324 kátyú van a fővárosban - tudta meg az InfoRádió a társaságtól. Hozzátették: a kátyúk száma napi szinten változik, mert keletkeznek is új kátyúk, és a meglévőket folyamatosan javítják.a Budapest Közút létrehozásának és munkaszervezésének köszönhetően viszont a kátyúk száma a tizedére csökkent, ezt a Közút szerint a kifizetett kátyúkár jelentős csökkenése is igazolja.A biztosítók nem készítenek önálló statisztikát a kátyúk okozta károkról, de a legtöbb bejelentés nem is a cégekhez, hanem a közút kezelőjéhez érkezik - mondta az InfoRádiónak a Mabisz kommunikációs vezetője.Lambert Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes önálló kátyúbiztosítást kötni, vagy kiegészítőt a kötelező biztosítás vagy a casco mellé.Ha a kátyú kárt okoz a kocsin, akkor azt minél jobban dokumentálni kell, sőt, nagyobb kár esetén hívjunk rendőrt is - tanácsolta a kommunikációs vezető. Hozzátette, célszerű tanúval igazolni, hogy mikor és mi történt pontosan, és fényképeket is érdemes készíteni.Az önkormányzathoz két napon belül kell bejelenteni a kárt és azt is, hogy hol történt az eset. Ha nincs külön kátyúbiztosítás, akkor az önkormányzatnál lehet érvényt szerezni a panasznak.A bejelentett károk fele esik pozitív elbírálás alá, ám ha az úthibákra tábla figyelmeztet, akkor nehezebb ezt elintézni - közölte Lambert Gábor.Címlapkép forrása: MTI/Honéczy Barnabás