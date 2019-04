Szép csendben hatalmas leépítésre készülhet a Mercedes

A BMW is igyekszik majd spórolni

A német Manager Magazin értesülései szerint mintegy 10 ezer munkahely megszüntetésére készülnek a Daimlernél annak érdekében, hogy jelentősen csökkenthessék a költségeket a következő években. A beszámolóban ugyan nem térnek ki rá, de érdemes elmondani, hogy a német vállalat tavaly közel 300 ezer embernek adott munkát globálisan, így az állítólagos leépítés a teljes munkaerőnek durván 3 százalékát érintené.A Daimler nem kívánta kommentálni a Manager Magazin értesüléseit, amely felhívta a figyelmet arra is, hogy a költségcsökkentési és hatékonyságnövelési lépéseket már az új vezérigazgatónak, Ola Källenius kell levezényelnie, aki a tervek szerint a Daimler éves rendes közgyűlését követően veszi át a cégcsoport irányítását.A Daimler egyébként már februárban, a negyedik negyedéves beszámolójának közzétételét követően jelezte, hogy muszáj lesz csökkenteni a kiadásait. A vállalat üzemi eredménye ugyanis 22 százalékkal csökkent a globális kereskedelmi háború, az új technológiák fejlesztési költségeinek megugrása, valamint az iparágban zajló kedvezőtlen változások hatására.A Manager Magazin a fentieken túl azt is tudni véli, hogy Källenius nem fogja megújítani a Daimler és a Renault-Nissan közös projektjeit. A korábbi megállapodásoknak köszönhetően a Mercedes X-osztály a Nissan Navar alapjaira épül, míg a Renault a Twingo modelljével együtt a Smart ForFourt is gyártja szlovéniai üzemében. Továbbá az autógyártók közös üzemmel is rendelkeznek Mexikóban.Egyáltalán nem lenne meglepő, hogyha a Daimler valóban jelentős költségcsökkentésekbe kezdene, ahogy arról korábban beszámoltunk, az elektromos autók gyártására való átállás és a globális kereskedelmi konfliktus negatív hatásainak ellentételezésére a BMW is hatékonyságjavítási programot indít, 2022-ig 12 milliárd euró megtakarítása a cél.Fontos azonban hangsúlyozni, hogy létszámoptimalizálást tervez a vállalat, a munkáltató gazdasági helyzetéből adódó elbocsátásokra (betriebsbedingte kündigung) nem készül a BMW. IT és digitalizáció területen bővülni fog a létszám, ezzel együtt maradhat szinten a vállalatcsoport létszáma. Ebből következik, hogy más területeken lesz leépítés, valószínűleg korengedményes nyugdíj formájában, illetve a megüresedő pozíciókat nem töltik be.