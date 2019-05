Szijjártó Péter a magyar autóiparért aggódik

Az ilyen intézkedések Magyarország autóiparát, versenyképességét és munkahelyeit is érintenék, a kormány ezért csak arányos és átgondolt intézkedéseket támogat ezen a téren is

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a környezetvédelmet uniós szinten is a versenyképességi szempontokkal összhangban kell érvényesíteni. A kettő között - mint fogalmazott - meg lehet találni a hosszú távú egyensúlyt anélkül, hogy mindez értelmetlen beruházásokkal, erőltetett fejlesztésekkel hátráltassa a sok millió embernek munkát adó európai autóipart.- tette hozzá.Hosszú távon is magas, az EU átlagát legalább 2 százalékkal meghaladó gazdasági növekedést ösztönöz a kormány hamarosan elkészülő gazdaságvédelmi akcióterve - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a konferencián.Szijjártó Péter közölte, hogy az intézkedés újabb adó- és bürokráciacsökkentéssel, az eljárási folyamatok egyszerűsítésével, a szakképzés korszerűsítésével, a duális képzés bővítésével támogatná a gazdaság szereplőit. Az autóipart mindezen felül a beszállítóknak szánt pénzügyi keret bővítése is segítené - tette hozzá.