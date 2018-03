Szijjártó szerint tovább düböröghet a magyar járműipar

A járműipar legnagyobb jövőbeli kihívásairól is szó lesz a Portfolio-MAGE Járműipar 2018 áprilisi konferenciáján. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

A külgazdasági és külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy az ágazat továbbra is dinamikusan bővül, már az idei év eddigi adatai is 10 százalékos emelkedést mutatnak.A miniszter felavatta a nagy nyomáson előállított alumínium autóalkatrészek gyártásával foglalkozó Csaba Metál új békéscsabai gyártócsarnokát és jelképesen a szeghalmit is. Az összesen 5,7 milliárd forintos beruházáshoz 1,3 milliárd forint kormányzati támogatásban részesült a cég.Szijjártó Péter bejelentette, hogy a Csaba Metál további 3,7 milliárd forintos fejlesztést tervez, amelyhez várhatóan újabb 1,3 milliárd forintos támogatásban részesülhet.