Tényleg nagyhatalom lesz Magyarország - Újabb akkumulátorgyár épül nálunk

Az ázsiai akkumulátorgyártók megjelenése a régióban nem véletlen, az európai autógyártók sorra jelentik be, hogy a következő években rengeteg új, részben vagy teljesen elektromos autót dobnak majd piacra, ugyanakkor a gyártáshoz szükség akkumulátorkapacitással nem rendelkeznek. Éppen ezért a hajtáslánc egyik legfontosabb elemét, az akkumulátort kénytelenek Kínából és Dél-Koreából importálni. A várható keresletnövekedésre reagálva pedig sorra jelennek meg a beszállítók a régióban.Természetesen a kialakult helyzeten szeretnének változtatni az európai autógyártók, akik (megkésve) egymás után jelentik be, hogy saját akkumulátorgyártásba kezdenek. De nem csak az autógyártók lépnének, hanem azok az országok is, ahol nemzetgazdasági jelentőségű az autóipar. Ilyen Németország is, ahol 17 vállalat részvételével megalapították a Terra E Holdingot annak érdekében, hogy 2019 negyedik negyedévében megkezdődhessen az akkumulátorok gyártás. A tervek szerint a német "Gigafactory" éves gyártókapacitás elérheti a 34 GWh-t 2028 végére, vagyis látszik az is, hogy a termelés felfuttatása lassú folyamat lesz.Az egykori Tesla-felsővezetők által alapított Northvolt Svédországban és Finnországban indítaná be az akkumulátorok gyártását. Igaz, erre is még viszonylag sokat kell várni, az évi 16 GWh akkumulátorkapacitás előállítására alkalmas üzemben ugyanis csak 2023 végén, 2024 elején indulhat meg a termelés.