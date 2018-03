Trump begőzölt, adót akar kivetni az európai autókra

Egy ilyen lépés tényleg nagyon fájna az EU-nak

Ha az EU tovább akarja emelni az ott tevékenykedő amerikai vállalatokat sújtó - már ma is jelentős mértékű - vámokat és korlátokat, akkor egyszerűen adót fogunk kivetni az autóikra, amelyek szabadon áramlanak be az Egyesült Államokba

Importvámmal már fenyegetőzött

A németekkel komoly szájkarate kezdődött.

Az amerikai autógyártás rosszabb, gyengébb és sokkal drágább, mint a német és ha Trump azt akarja, hogy több amerikai autó fogyjon a világban, akkor gyártsanak jobbakat.

- írta Trump a Twitteren.Egy ilyen intézkedés fájdalmas volna, hiszen az Eurostat 2016-ra vonatkozó adatai szerint az EU a világ legnagyobb gépjárműexportőre, az Egyesült Államok pedig a világ első számú gépjárműimportőre. Az EU gépjárműexportjának értéke 192 milliárd eurót tett ki, a legnagyobb felvevőpiaca az Egyesült Államok volt, ahová az uniós összexport 25 százaléka érkezett.Az elnök üzenetében kikelt a korábbi amerikai adminisztrációk által tető alá hozott ostoba kereskedelmi megállapodások ellen is, és úgy vélte, más országok csak nevetnek, milyen bolondok voltak az amerikai vezetők.Trump már megválasztása előtt nyíltan beszélt arról, hogy ellenezi az újonnan megkötendő szabadkereskedelmi egyezményeket, illetve a fennálló kereskedelmi megállapodások felülvizsgálatát fogja kezdeményezni, Kínára és Mexikóra pedig súlyos importvámokat vet majd ki.Ezt az ötletét tavaly januárban azzal egészítette ki, hogy megfenyegette a világ vezető autógyártóit mondván, eszükbe ne jusson Mexikóban beruházni, fejlesszék a gyártókapacitásaikat inkább az Egyesült Államokban, különben 35 százalékos importvámokat fog kivetni az autóikra.Az amerikai elnök nem állt meg ott, hogy hatalmas importvám kivetésével fenyegetőzzön, kijelentette azt is, hogy nem tartja igazságosnak, hogy míg New Yorkban sok Mercedest lehet látni, addig a németek kevés Chevrolettet vásárolnak.Megjegyzéseit már a német kormány sem hagyhatta szó nélkül, Sigmar Gabriel, az akkori gazdasági miniszter kijelentetteA heves indulatok végül alábbhagytak és a belengetett importvámokból nem lett semmi, a jelek szerint viszont Trump nem tett le teljesen arról a tervéről, hogy a külföldi autógyártókat valamilyen módon büntesse.