Trump ismét nekiugrott az egyik kedvenc célpontjának a Twitteren

A General Motors tavaly novemberben jelentette be, hogy összesen öt üzemet bezár Észak-Amerikában és még kettőt Amerikán kívül, valamint elbocsátja alkalmazottainak 15%-át, összesen mintegy 14 000 embert (ebből 8 000 irodai, 6000 gyári dolgozó). Az amerikai autógyártó menedzsmentje egyben jelezte, a történelmi átszervezéssel szeretnének 6 milliárd dolláros költségmegtakarítást elérni 2020-ig.Természetesen ezzel a lépésével a General Motors azonnal kivívta Donald Trump haragját, az amerikai elnök számára ugyanis politikai szempontból kiemelten fontosak az amerikai munkahelyek, azok megőrzése, számuk gyarapítása. Trump szokásához híven Twitteren üzent, a rövid szöveg arról szólt, hogy az elnök nagyon csalódott, hogy a GM nem Mexikóban vagy Kínában, hanem az USA-ban zár be üzemeket, ezért az amerikai kormány azt mérlegeli, hogy nem nyújt további támogatásokat a cégnek. Az ügy fontosságát mutatta, hogy 2018 novemberében találkozott a Fehér Ház vezető gazdasági tanácsadója, Larry Kudlow, a General Motors vezérigazgatójával, Marry Barrával, hogy a tervezett leépítésekről tárgyaljanak.

A vihar aztán lecsendesedett, egészen most szombatig, Donald Trump ugyanis tíz napra rá, hogy a General Motors ohiói üzemében legördült az utolsó Chevrolet Cruz, ismét üzent a Twitteren. Az elnök szerint az amerikai gazdaság jó teljesítményt nyújt, éppen ezért az ohiói üzemet gyorsan újra kellene indítani. Hozzáteszi, talán más formában, vagy egy új tulajdonossal. Emlékezetett arra is, hogy a Toyota mintegy 13,5 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokba, éppen ezért a General Motorsnak gyorsan kell cselekednie.