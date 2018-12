Trump kinyírná az elektromos autók és a megújulók támogatását - Hatalmas bakot lőhet

Megszűnhet az elektromos autók és a megújulók támogatása

Múlt héten számoltunk be arról, hogy Donald Trump a General Motorsnak nyújtott minden támogatást megszüntetné, mivel az autógyártó gyárbezárásokra és több ezer alkalmazott elbocsátására készül az Egyesült Államokban.A fenyegetés kapcsán most a Donald Trump gazdasági főtanácsadóját, Larry Kudlowot kérdezték, aki a Reuters tájékoztatása szerint elmondta, hogy minden támogatást meg akarnak szüntetni, amelyet a részben vagy teljesen elektromos autók megvásárlásához nyújtanak szövetségi szinten. Ez a gyakorlatban 2500 és 7500 dollárt jelent, attól függően, hogy plug-in-hibrid vagy tisztán elektromos autóról van szó.Kudlow beszélt arról is, hogy nem csupán az elektromos autókhoz nyújtott támogatásokat akarják megszüntetni, hanem minden olyan támogatást is, amelyet az Obama-adminisztráció vezetett be, így a megújulókét is. Azzal kapcsolatban, hogy minderre mikor kerülhet sor, Kudlow azt a választ adta, hogy a közeljövőben. Pontos dátumot nem tudott mondani, de úgy fogalmazott, hogy 2020 vagy 2021 végén történhet majd meg a támogatások megszüntetése.Kudlow kijelentette azt is, hogy a támogatások megszüntetése nem csak a GM-et érinti majd, hanem az összes szereplőre általános érvényű lesz, így nem ütközhet jogi akadályba a lépés. Ez viszont egyrészt azért érdekes, mert Trump kizárólag a General Motorst akarta eredetileg büntetni, másrészt a megjelölt céldátum esetében nem is biztos, hogy a General Motorst érinti majd a támogatások megszüntetése.Az amerikai törvény ugyanis úgy rendelkezik, hogy a szövetségi szinten adható 7500 dolláros adójóváírás csak addig érvényes egy adott gyártó modelljeire, amíg a gyártó által előállított elektromos autók összes darabszáma el nem éri a 200 ezer darabot. A teljesülést követően viszont elindul a képzeletbeli visszaszámlálás, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 200 ezer darabos gyártást követő első negyedévben még elérhető a 7500 dolláros adójóváírás. Az ezt követő második és harmadik negyedévben viszont az eredeti összeg felére, vagyis 3750 dollárra lesz jogosult az elektromos autó vásárlója. Majd a teljesülést követő negyedik és ötödik negyedévben az összeg ismét feleződik, így annak mértéke 1875 dollár lesz. Ezt követően pedig az adott gyártó elektromos modelljei után járó adójóváírás teljesen megszűnik.

Végül máson csattanhat az ostor

Trump előtt is csökkent a megújulók támogatása

Az előrejelzések szerint viszont a GM a 200 ezer darabos gyártási számot már 2018 végén eléri majd. Ezt követően pedig a fenti táblázatban foglaltaknak megfelelően folyamatosan fut majd ki a modelljeihez igényelhető támogatás, amely egyben azt is jelenti, hogy azok 2020 vagy 2021 végi megszüntetése egyáltalán nem érintené az amerikai autógyártót.Hasonló a helyzet a Teslánál is, a vállalat ugyanis már idén júniusban elérte a 200 ezer darabos gyártást, így ott már meg is kezdődött a modelljei után kapható támogatások kifutása, vagyis a tervezett szigorítás nem érintené Musk cégét sem. A többi autógyártó eladásaira viszont hatással lehetne a tervezett szigorítás, mivel mások egyelőre messze vannak a 200 ezer darabos felső határ elérésétől.Az igazsághoz viszont az mindenképpen hozzátartozik, hogy mindkét gyártó keményen lobbizott azért, hogy a Kongresszus emelje meg a 200 ezer darabos felső limitet. A mostani bejelentések után viszont jelentősen csökkenhet ennek elérésének esélye.Az Energiainformációs Ügynökség legutóbbi kimutatása szerint a megújulók terjedését különféle formákban összesen 6,7 milliárd dollárral támogatták 2016-ban, ami jelentős visszaesés a korábbi évekhez képest: 2010-ben és 2013-ban egyaránt 15,5 milliárd dollárt fordítottak e célra. A megújulókra szánt támogatási összegek részben a még a Barack Obama elnök által bevezetett programok, például az energiaügyi minisztérium hitelgarancia programjának kifutásával estek vissza. A megújulók között csak a bioüzemanyagok területére áramlott a 2013-asnál nagyobb támogatás 2016-ban (mintegy 1 milliárd dollárral) a hazai biodízel termelés és az import bővülése következtében.A támogatások 80 százalékát az adórendszeren keresztül érvényesítették 2016-ban, a fennmaradó rész a közvetlen pénzbeli támogatások és a k+f támogatások között oszlott meg. A közvetlen pénzbeli támogatásra fordított összeg 2013 óta 90 százalékkal csökkent, nagyrészt az Obama által bevezetett Section 1603 program kifutása miatt. A program célja a megújuló alapú energiatermelő beruházások költségeinek részbeni megtérítése volt utófinanszírozásos formában. Az adórendszeren keresztül érvényesített támogatásra fordított összeg szintén csökkent 2016-ra 2013-hoz képest, nagyrészt a megújuló alapú áramtermelés után kapható adójóváírások visszaesése miatt.Az egyes energiaforrások közül a legnagyobb adójellegű támogatásban a bioüzemanyagok részesültek mintegy 50 százalékos súllyal, megelőzve a maradékon osztozó nap- és szélenergiát. Az egyéb megújulók részesedése minimális volt. A közvetlen pénzbeli támogatások háromnegyedét 2010-ben még a szélerőművek létesítésére fordították, majd a napenergia gyors előretörésével 90 százalék feletti részarányra tett szert 2016-ra - igaz, a korábbiaknál jóval kisebb támogatási keretösszegből (2013, 8,5 milliárd dollár - 2016, 1 milliárd dollár).