Vádat emeltek a Volkswagen egykori vezére ellen - Akár 10 évet is kaphat

Az ügyészség hivatalos közleményében azzal vádolta meg Winterkornt, hogy különösen súlyos csalást követett el, valamint megsértette a versenyjogi törvényeket is.

Amerikában akár 25 évet is kaphat

Ha beigazolódnak a vádak, akkor akár 25 év börtönt, és 275 ezer dollár pénzbírságot is kaphat Winterkorn.

Braunschweig város ügyészsége vádat emelt a Volkswagen csoport korábbi vezérigazgatója, valamint négy másik menedzsere ellen csalás miatt. A lépés egyben azt is jelenti, hogy az Egyesült Államok után Németországban is büntetőeljárás indulhat Martin Winterkornnal szemben, akit társaival együtt adócsalással, hűtlen kezeléssel és okirat hamisítással is megvádoltak. A Volkswagen nem akarta kommentálni a hírt.Álláspontjuk szerint a Volkswagen korábbi vezérigazgatójának lehetősége lett volna már jóval korábban arra, hogy értesítse az autóvásárlókat, valamint az európai és az amerikai felügyeleti szerveket arról, hogy számos dízel autójukba olyan szoftveres megoldást építettek, amely manipulálja a károsanyag-kibocsátási teszteket.A dízelbotrány 2015. szeptember 18-án robbant ki: az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) hivatalosan is bejelentette, hogy több százezer amerikai autónál szándékosan csalt a VW konszern, a lehetséges bírság összege pedig akár a 18 milliárd dollárt is elérheti. Ezt követően a Volkswagen is elismerte, hogy számos dízel modellje kapott olyan szoftveres megoldást, amelynek köszönhetően képesek voltak teljesíteni a szigorú károsanyag-kibocsátási teszteket. A dízelbotrány végül sok millió, a Volkswagen csoport által eladott autót érintett globálisan és több mint 28 milliárd eurójába került eddig a német autógyártónak.Ahogy arról korábban írtunk, az amerikai hatóságok letartóztatási parancsot adtak ki Winterkorn ellen, a korábbi VW-vezetőt az Egyesült Államok elleni összeesküvéssel, az amerikai környezetvédelmi törvények megszegésével és a hatóságok félrevezetésével gyanúsítják.A vádemelésre egyébként már 2018 márciusában sor került, az erről szóló dokumentumot azonban titokban tartották, és a Volkswagen éves igazgatósági ülésének napjára időzítve hozták nyilvánosságra. A 43 oldalas vádirat alapján az amerikai igazságszolgáltatás szerint Winterkorn már több mint egy évvel a botrány kirobbanása előtt tudott a károsanyag-kibocsátás manipulálásáról, és ő döntött arról is, hogy a csalást titokban kell tartani.Egyébként egyelőre nem kell aggódnia a börtönbüntetés miatt a korábbi VW-vezetőnek, ugyanis Németország az állampolgárait nem adja ki az Egyesült Államoknak.