Vadonatúj modellt mutat be a Tesla - Pár nap múlva itt a Model Y

A Tesla vezére a tőle megszokott lazasággal közölte posztját arról, hogy március 14-én az egész világ megismerheti a Model Y-t. Ezzel bátran kijelenthetjük, hogy egy újabb korábbi ígéretét teljesíti Elon Musk, aki több mit egy évvel ezelőtt már arról beszélt, hogy 2019. március 15-én bemutatják új modelljüket.

A Tesla negyedik negyedéves beszámolójában már több fontos információt is megosztott a Model Y-t illetően, többek között kiderült, hogy a jármű tömeggyártása 2020 végén kezdődhet meg és a gyártás helyszíne nagy valószínűséggel a Gigafactory 1 lesz majd. Továbbá kiderült az is, hogy a Model 3 gyártásához használt alkatrészek 75 százaléka megtalálható lesz az új modellben. A Model Y előállításához szükséges gyártósoron viszont lényegesen gyorsabban felfuttatják majd a termelést.Musk egy újabb Twitter-üzenetet is közölt most, amelyben további részleteket osztott meg: a Model Y 10% nagyobb lesz, mint a Model 3, az ára ennek megfelelően szintén közel 10 százalékkal lehet magasabb, míg ugyanazzal a kapacitású akkumulátorral a megtehető hatótávolsága valamivel kisebb lesz.

Musk beszélt arról is, hogy a Model Y megjelenésében hasonlóságot fog mutatni a Model 3-al és nem kap majd sólyomszárny-ajtókat, amilyeneket a Model X kapott korábban.Egyelőre ennyi információval kell beérnie az érdeklődőknek, konkrét adatok és az ár a jövő heti bemutatón kerül majd ismertetésre, ahogy az első prototípusok is akkor lesznek láthatók, kipróbálhatók először.

A Model Y kontúrjai