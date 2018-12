Véget ért a Tesla drámája

Az Oppenheimer elemzője, Colin Rusch szerint véget ért az a dráma, amely a Tesla és vezére, Elon Muk körül az utóbbi hónapokban kibontakozott. Az elemzőház kitért arra is, hogy hisznek abban, hogy a SEC és Musk között létrejött megállapodásnak, valamint az elektromosautó-gyártó új elnökének kinevezésének jótékony hatása lesz a társaság működésére.Rusch szerint a Tesla élvezheti majd a hatékonyabbá váló gyártás előnyeit, a magas értékesítési átlagárak a korábbi várakozásoknál jobb cash flowt eredményezhetnek és abból is profitálhat majd a vállalat, hogy a versenytársai jóval lassabban lépnek csak be az elektromos autók piacára, mint azt várni lehetett.Az Oppenheimer elemzője hozzátette azt is, hogy véleménye szerint a Tesla többet fog tudni gyártani a Model 3-ból a negyedik negyedévben, mint amennyire a piaci szereplők számítanak és a Model 3 bruttó marzsa 20 százalék közelében alakulhat majd.Mindezek együttes hatására az Oppenheimer elemzője 418 dolláros 12-18 havi célárat fogalmazott meg a Tesla-papírokra vonatkozóan, amely közel 14 százalékos felértékelődési potenciált jelent a keddi, 367 dolláros záróárfolymahoz képest. Ezzel a célárával az Oppenheimer egyébként magasan az aktuális medián célár felett van, amely a Thomson Reuters Datastream szerint 324 dollár.A Tesla részvényei közel 368 dolláron forognak jelenleg, amely 0,3 százalékos emelkedést jelent a keddi záráshoz képest.