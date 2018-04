Vegyük észre az igazi üzenetet! - Kína megerősödött és szép csendben világuralomra tör

A mi véleményünk viszont az, hogy a bejelentésekkel Kína erőt demonstrál, és üzen a világnak: egy olyan jövőben, ahol a mobilitást már részben vagy teljesen elektromos meghajtású járművek biztosítják és meghatározó szerepet játszik az összekapcsolhatóság és a mesterséges intelligencia, nincs szüksége a külföldiek technológiai tudására.

Javában zakatolt a Frankfurti Autószalon tavaly szeptemberben, amikor megjelentettük anyagunkat A német autógyártókkal vagyunk elfoglalva, miközben egy ország szép csendben világuralomra tör címmel. Ez az ország természetesen Kína volt, amely hosszú évtizedeken keresztül küzdött azért, hogy a járműgyártás területén felzárkózzon a világ élvonalához. A helyi vezetésnek ez a célja viszont még úgy sem teljesült, hogy azzal a feltétellel engedték be a külföldi cégeket az országba, tették elérhetővé számukra hatalmas autópiacukat, hogy azoknak a helyi szereplőkkel közös vegyesvállalatokban kellett együttműködniük.A mai járműipar egyik legerősebb trendje, a részben vagy teljesen elektromos meghajtású járművek előretörése viszont hatalmas lehetőséget teremtett Kína számára, amely mindent meg is tesz az utóbbi időben annak érdekében, hogy az új hullámot meglovagolva végre meghatározó szerephez jusson ebben az iparágban is. (1) Komoly állami hátszelet biztosít az elektromos járműgyártóknak, amelyek száma gombamód szaporodik. (2) Támogatja az akkumulátorgyártókat, valamint az elektromos hajtáslánc más komponenseinek beszállítóit. (3) Kiemelten támogatja a kutatást és fejlesztést az elektromos autózáshoz kapcsolódóan. (4) A kínai egyetemek százezerszámra ontják magukból a mérnököket, akiknek az ország járműipara valódi perspektívát jelent, így sokan ott helyezkednek el. (5) Direkt és indirekt ösztönzők egész sorával segítik a részben- vagy teljesen elektromos meghajtású járművek terjedését. (6) Dinamikusan fejlesztik a szükséges töltőinfrastruktúrát. (7) Elfogadták az elektromosautó-kvóta bevezetését. (8) Kilátásba helyezték a belsőégésű motorral szerelt járművek gyártásának és értékesítésének betiltását.Ezeknek az erőfeszítéseknek köszönhetően ma már Kínában adják el a legtöbb elektromos autót a világon, érdemen nő a helyi szereplők gyártókapacitása, sorra jelennek meg az iparághoz kapcsolódó startupok, a világ élvonalában vannak az akkumulátorgyártás területén és egyre erősebbé válnak a területhez kapcsolódó beszállítóik.Ilyen előzmények után az ország kormánya kedden bejelentette , 2022-ig kivezetik azt a szabályozást, amely arra kényszeríti a külföldi autógyártókat, hogy az egyébként érvényben lévő 25%-os importvám elkerülése érdekében 50%-os tulajdoni hányadot biztosítsanak helyi leányvállalatukban egy kínai cégnek. A részben vagy teljesen elektromos autókat gyártó vállalatoknak eddig sem kell várniuk, számukra a korlátozást 2018 végén feloldják. Ezzel egy időben bejelentették azt is, hogy hamarosan érdemben csökkentik az országba exportált járművekre kivetett importvám mértékét.Ezeknek a lépéseknek lehet egy olyan olvasata, hogy Donald Trump kereskedelmi háborús nyomásgyakorlása meghozta a gyümölcsét, hiszen a kínai kormány lazítani fog a külföldi autógyártók helyi tevékenységére vonatkozó szabályozáson, ami nagy győzelem lehet a Trump-kormány számára.Hogyha mégis szüksége van valamire, azt képes maga is lefejleszteni, vagy egyszerűen bevásárolja magát az adott terméket gyártó vállalatba, ha lehetősége van rá, teljesen meg is szerzi azt.Az importvámok csökkentésével kapcsolatban pedig azt gondoljuk, hogy Kína számára már nem fontos, hogy a külföldről érkező új autó áradatot visszaszorítsa, hiszen erről aligha beszélhetünk, mivel a már meglévő vegyesvállalatok keretében a külföldiek hatalmas gyártókapacitásokat építettek ki helyben. Sokkal fontosabb számára az, hogy a Kínában gyártott járműipari termékek gond nélkül, az eddigiekhez hasonló feltételekkel eljussanak a világ minden pontjára, így az Egyesült Államokba is a jövőben.