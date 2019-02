Christopher Mattheisen lesz a Microsoft Magyarország vezetője

Christopher Mattheisen 19 évet töltött el a Magyar Telekomnál, ebből 12 évet vezérigazgatói pozícióban, majd tavaly július 1-jei hatállyal távozott a társaságtól. Azt már eddig is tudtuk, hogy nem tervezi, hogy nyugdíjba vonuljon, sok terve volt az IT-szektoron belül és azon kívül is, most viszont meglepetésre az a bejelentés érkezett, hogy a korábbi Telekom-vezér ügyvezető igazgatóként folytatja, mégpedig a Microsoft Magyarországnál, amelynek ügyvezető igazgatói pozícióját fogja betölteni március 4-től. Mattheisen Bábel Gabriellát váltja, aki megbízott ügyvezető igazgatóként irányította a magyar operációt, miután Szentkuti Gabriella tavaly június végén távozott a Microsoft Magyarország éléről."Nagy izgalommal csatlakozom a Microsoft csaptához. A felhő, a big data, a dolgok internete, a mesterséges intelligencia, de még a kiterjesztett- vagy a virtuális valóság is mára a technológia fejlődésének meghatározói, a Microsoft pedig mindegyik területen vezető szerepet tölt be. Új pozíciómban arra fogok törekedni, hogy a magyar vállalkozások és szervezetek maximálisan kiaknázhassák az ezekben a technológiákban rejlő lehetőségeket" - nyilatkozta kinevezése kapcsán Christopher Mattheisen.

Az elmúlt több mint két évtizedben Christopher Mattheisen a telekommunikációs és informatikai szektorban dolgozott vezető beosztásban. Karrierje a hazai Westell 900-nál indult, majd marketing, értékesítési és stratégiai területekért felelt európai mobil szolgáltatóknál; többek között Lengyelországban az ERA GSM-nél, a MédiaOne International-nál, a BT Cellnet-nél (O2), illetve két informatikai startupnál az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. 2002-ben tért vissza Magyarországra, hogy átvegye a Magyar Telekom vezetékes üzletágának vezetését. 2006-ban vezérigazgatóvá nevezték ki, majd 12 éven át sikeresen vezette a céget.Arról, hogy hogyan teljesített a Magyar Telekom, és hogyan alakult a vállalat részvényárfolyama Christopher Mattheisen irányítása alatt, itt írtunk részletesebben. Mattheisennel több interjút is készítettünk, a legutóbbi portfoliós interjú itt olvasható el.