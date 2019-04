Csak egy újabb átlagos nap - Történelmi csúcson az amerikai részvénypiac

Persze most is a szokásos disclaimer-rel kell kezdenem: ahogy azt a hozamgörbe negatív meredekségűvé válása kapcsán is írtuk, a tőkepiaci idősorok rövidsége miatt mindenféle statisztikai következtetéssel nagyon óvatosan kell bánni, illetve azt is fontos észben tartanunk, hogy a piacok irányát soha sem egy tényező határozza meg, minden tényező csak egy több ezer elemű kirakós egyetlen eleme. A tőkepiac egy komplex adaptív rendszer, így az alábbiakhoz hasonló számolgatások inkább érdekességek csupán, nem kőbevésett igazságok.Na, de vissza az eredeti kérdéshez, ahhoz, hogy a részvénypiacokon valóban rossz beszállási pontot jelentenek-e a történelmi csúcsok? Először is érdemes azt figyelembe vennünk, hogy a tőzsdei volatilitáshoz hasonlóan az amerikai részvénypiac grafikonján az új csúcsok sem egyenletesen oszlanak el. Nem véletlenszerűen szóródnak, hanem időben csoportosulnak (lásd a lenti ábra zöld pontjait). Az S&P Index idősorát 1928-tól napjainkig vizsgálva a közel 23 ezer kereskedési napon 1220 darab történelmi csúcsot láthattunk, azaz a piac az idő 5,3%-ában volt csúcson. A legtöbb csúcs pedig időben nagyon közel esik egymáshoz - jellemző viselkedés, hogy a több évig tartó bikapiacokban napokon-heteken belül követik egymást. Persze ugyanennek az éremnek a másik oldala az, hogy a nagy eséseket követően sokszor évekig, évtizedekig nem tud korábbi szintjeire visszakapaszkodni a piac (lásd például a '30-as és a '70-es éveket, vagy pedig a kétezres évek elejét).

A nagy kérdés persze, hogy mire számíthatott a múltban az, aki aznap fektetett be, amikor az S&P Index épp' történelmi csúcsára jutott. Nos, a számok azt mutatják, hogy semmi extrára. Ez pedig a jelen esetben jó hír - két szempontból is. Egyrészt, a történelmi csúcsokat követő hónapok átlagos teljesítménye pozitív, azaz abszolút nem törvényszerű, hogy az új csúcs elérését esés kövesse. Másrészt, az emelkedések mértéke a vizsgált 3, 6 és 12 hónapos időperiódusokban nem csak az irányt, hanem a mértéket tekintve is nagyságrendileg megegyezett a tetszőleges beszállási naptól indított hozamokkal. Ezt foglalja össze a lenti táblázat is: a múltban a piac várható jövőbeli viselkedése szempontjából nagyságrendileg mindegy volt, hogy egy tetszőleges napon, vagy pedig egy új csúcson vettük részvényeinket.

Persze az ördög mindig a részletekben rejlik, a fenti számok egy speciális esetről, az elmúlt évtizedek legjobban teljesítő piacáról, az amerikai részvénypiacról szólnak. A minta nyilvánvalóan nem reprezentatív, az átlagok és a mediánok pont a valódi befektetői lét fontos részleteit fedik el. Lehetne mindezen túl több éves előretekintő teljesítményeket számolni, és egyéb szempontok sokaságát figyelembe venni (piacok árazása, makrogazdasági környezet, jegybanki politikák stb.) - sőt nem csak lehetne, hanem megalapozott befektetési döntések meghozatalához kell is.De most valójában csak egy dolgot akartam megmutatni. Azt, hogy a nyilvánvalóan mindenkit megérintő érzelmi hatástól eltekintünk, akkor igazából nem történt semmi szokatlan. Persze definíció szerint minden jövőbeli nagy piaci korrekciót meg fog előzni egy majdani csúcs, de a történelmi példák alapján abszolút nem törvényszerű, hogy ennek a mostaninak kell lennie. Lehet persze, hogy így lesz, de közel sem törvényszerű.Mindenkinek szíve joga persze pánikolni - viszont ha már egyszer feltétlenül ijedezni akarunk, akkor azt legalább olyan kockázatok miatt tegyük, ahol a félelem megalapozott. Mint mindig, ilyenből is van bőven. De a tény, hogy a piac új csúcsra emelkedett, speciel nem ilyen.Most igazából csak annyi történt, hogy az S&P Index 1221-ik alkalommal is csúcsra ment.Semmi extra, csak egy átlagos nap a tőzsdén.