Emelkedik a hazai tőzsde, a BUX 150 pontos emelkedés mellett 0,3 százalékos pluszban jár, a hazai blue chipek is kivétel nélkül emelkedést mutatnak.

Korábbi lapértesülések alapján többen is érdeklődtek a Telenor kelet-közép-európai operációjáért, a hírekben cseh, brit és amerikai pénzügyi befektetők szerepeltek, de felmerült az is, hogy Mészáros Lőrinchez köthető Konzum csoport venné meg a magyar Telenort. Most kiderült, hogy a Telenor megegyezett a cseh PPF Grouppal arról, hogy eladja a cseh befektetőnek a Telenor kelet-közép-európai operációját.

