Csőd készülődik Amerikában - Vége a világ egykor legnagyobb kiskercégének?

A társaságnak hétfőn kellene törlesztenie egy 134 millió dolláros hitelrészletet, ezt megelőzően akarják elindítani a csődvédelmet.

A hírügynökség úgy tudja, elakadtak a megbeszélések a társaság vezérigazgatója, Eddie Lampert és a vállalat igazgatósági bizottsága között, miután a bizottság nem fogadta el Lampert reorganizációs terveit.A The Wall Street Journal értesülései szerint előfordulhat, hogy a milliárdos vezérigazgató, aki a múltban is beszállt a vállalat megmentésébe, saját kezűleg kifizeti az összeget, hogy elkerülje a bíróság által levezényelendő reorganizációt.A Sears nem kommentálta a híreszteléseket a Reutersnek.A Sears valaha a világ legnagyobb bevételű kiskereskedelmi cége volt, a Wal-Mart 1989-ben körözte le. Tavaly már csak a 23. helyen állt az Egyesült Államokban a több mint 120 éves múltra visszatekintő cég. Az elmúlt hét évben veszteségesen működött és a 2008-as válság óta nem tudta növelni a bevételeit. 2008-ban 50 milliárd dolláros éves árbevételű cég volt, ami mostanra 16 milliárd dollárra zuhant. Egy évtizede még 100 dolláron forogtak a társaság részvényei, ma kevesebb mint 1 dollárt érnek. És ma még tovább zuhant az árfolyam, 36 százalékos mínuszban állnak az amerikai tőzsdén.A Tesco vezére, Dave Lewis a napokban egy interjúban a kiskereskedelmi szektor sötét kilátásairól beszélt. Elmondta, hogy az iparág eljutott oda, amikor elkezdenek cégek bedőlni. Az elmúlt hónapokban csődbe ment a House of Fraser, a Maplin és a Toys R Us, az olyan kiskereskedelmi óriások, mint a Marks & Spencer vagy a Carpetright pedig jelentős üzletbezárásokat jelentett be. A vállalatok emelkedő adókkal és bérköltségekkel szembesülnek, miközben az agresszív online kiskereskedelmi cégek szorongatják őket.