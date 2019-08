Csökkenő eredménynövekedésre felkészülni

5,3 százalékpontot estek az eredményvárakozások idén az S&P 500 index kapcsán, melyre 2016 óta nem volt példa. Akkor év elején 7,8%-os eredménynövekedésre számítottak, majd év közben mérsékelték 1,3%-ra prognózisukat. A kereskedelmi háború jelentősen veti vissza a vállalatok eredménynövekedését a bevezetett vámok és a gazdasági bizonytalanságok eredőjeként.Év elején az elemzők nagyrésze optimista volt az Egyesült Államok gazdasági növekedése kapcsán.A kereskedelmi háború olyannyira befolyásolhatja a vállalatok profitabilitását, hogy még az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed is a kamatvágás eszközéhez nyúlt legutóbbi ülésén. Már több mint egy éve tart a kereskedelmi háború, mely igen megnehezíti a vállalatok beruházásait, ugyanis egyre nehezebb tervezni, egyre kiszámíthatatlanabb lett az üzleti környezet. Attól tartanak az elemzők, hogy a megemelt vámok és a növekvő gazdasági bizonytalanság előbb utóbb meg fog jelenni a vállalatok eredményeiben. További veszély, hogy amennyiben csökkenne a vállalatok profitabilitása, azt követően valószínűleg a bérek és a beruházások is mérséklődnének, ami pedig akár a fogyasztást is visszavetheti.Az S&P 500 index augusztus folyamán sávozó mozgást végzett 2810 és 2950 dollár között.Amennyiben felfele, új csúcsok elérésére is lehetőség nyílna.