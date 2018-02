Csúcson a tőzsdén jegyzett vállalatok osztaléka

A Janus Henderson befektetési alapkezelő Globális Osztalék Index-jelentése szerint a rekord mértékű osztalékfizetéseket a világgazdaság erősödése és az üzleti bizalom növekedése tette lehetővé, míg a beszámoló az okok között az amerikai és az ázsiai piacok növekedését is kiemeli. Az alapkezelő a globális felmérésében minden évben megvizsgálja a piaci kapitalizáció alapján az 1200 legnagyobb vállalat által kifizetett osztalékok mértékét.A ténylegesen kifizetett osztalékok növekedési üteme éves bázison 6,8 százalékos volt - amely értéket a különleges osztalékok és a devizaárfolyam változások kiszűrésével határoztak meg-, míg a jelentés a korábbi évekhez képest alacsonyabb eltérést mutat a régiók teljesítménye között.A kifizetett osztalék növekedése különösen szembetűnő volt az Egyesült Államok esetében, ahol a 2016-os választási bizonytalanság a vállalatok befektetési- és osztalékfizetési terveire is rányomta bélyegét az év folyamán - emelte ki Alex Crooke, a Janus Henderson részvénypiaci üzletágvezetője.Az USA esetében a ténylegesen kifizetett osztalékok növekedési üteme 6,3 százalékos volt tavaly, szemben a 2016-os év 1,7 százalékos növekedési ütemével; míg a részvényesek számára rekord-mértékű 438,1 milliárd dollárnyi osztalékot fizettek ki a vállalatok tavaly. A növekvő amerikai osztalékokban a bankszektor társaságai is nagyobb részt vállaltak, miután az elmúlt évek banki stressztesztjei és a pénzügyi világválságot követően visszaesett a banki jövedelmezőség után a fordulat szemmel látható volt.A jelentés alapján a pénzintézetek által kifizetett osztalék mértéke megháromszorozódott 2011 óta. Crooke szerint a banki mérlegek újjáépítése már olyan szintekre jutott, amelyeknél a jogalkotók már pozitív fejleményként értékelik a részvényeseknek visszajuttatott osztalékot. Az amerikai adórendszer folyamatban lévő átalakítása tovább hajthatja az osztalékkifizetések növekedését 2018-ban, azonban Crooke megjegyezte, hogy mindemellett jelen van a nyomás a politikusok részéről, hogy a vállalatok az osztalékfizetés helyett inkább béremeléseket hajtsanak végre.Ázsiában -Japánt leszámítva- az osztalékfizetések 139,9 milliárd dolláros csúcsra emelkedtek, amely az egyszeri tételek hatásaitól megtisztítva 8,6 százalékos növekedést jelent. Az egyszeri tételek hatásait is figyelembe véve 18,8 százalékkal emelkedtek a kifizetések, amelyet a China Mobile által kifizetett rendkívüli osztalék is támogatott. Az európai osztalékkifizetések más régiókkal összehasonlítva lemaradást mutattak, amely az egyszeri tételektől tisztított 2,7 százalékos növekedési ütemet jelentett. Ennek oka a nagy európai vállalatok osztalékfizetéseinek jelentős visszavágása volt, ezek megközelítőleg 2 milliárd dollárt tettek ki a tavalyi negyedik negyedévben. Ebbe a körbe tartozik az atomerőmű leállításokkal és az energiaárak lefelé irányuló nyomásával is küzdő francia közműszolgáltató-csoport, az EDF; továbbá a spanyol Telefónica is, amely az EU által megszüntetett roaming díjak miatt romló jövedelmezőséggel, és ennek egyenes következményeként hitelbesorolásának leminősítésével nézett szembe.Crooke nyomatékosította, hogy ezen régiók esetében nem a gazdasági növekedés, hanem az egyszeri vállalati események éreztetik hatásukat. Ezzel ellentétben az Egyesült Királyságban egészséges mértékű növekedés jellemezte osztalékokat, amelyek az extra osztalékfizetésektől és a devizahatásoktól megtisztítva 10 százalékos emelkedésről számoltak be 2017-ben, miután az emelkedő nyersanyag áraknak köszönhetően a nagy bányászati cégcsoportok visszaállították az osztalék kifizetéseiket. A Janus Henderson előrejelzése szerint a világszerte a ténylegesen kifizetett osztalékok elérhetik a 1350 milliárd dollárt 2018-ban, amely 7,7 százalékos növekedést jelenthet, éves bázison. A jelentés minden régió esetében a kifizetés növekedésével számol, míga Janus Henderson az extra osztalék, és a devizahatásoktól tisztított osztalékok esetében 6,1 százalékos emelkedést vetít előre 2018-ban.