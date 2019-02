Csúszik a magyar fegyvergyár, csak valamikor idén indulhat meg a gyártás

A lap információi szerint a munkaerő hiánya mellett az is gond, hogy a szükséges gyártósorok sem érkeztek még meg és a fogadó üzem infrastruktúrája sem alkalmas még a termelés beindítására. Így egyelőre csak összeszerelés zajlik.Simicskó István, a korábbi honvédelmi miniszter tavaly márciusban jelentette be, hogy a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó HM Arzenál Zrt. gyárában cseh licenc alapján első lépésben a fegyverek összeszerelése indul meg, majdA jelenlegi honvédelmi miniszter, Benkő Tibor a napokban már inkább azt mondta, hogy valamikor idén kezdődhet meg a gyártás.A HM Arzenál közlése szerint a sorozatgyártás terv szerint 2019-ban elkezdődik, az ehhez szükséges munkaerő felvétele és a gépsorok beszerzése folyamatban van. A licencszerződés aláírására tavaly tavasszal sor került a Ceska Zbrojovka Export vállalat vezetőjével. A Világgazdaság úgy tudja, hogy a megállapodás tíz évre szól és százmillió eurós összértékben, 200 ezer lőfegyver gyártásáról állapodtak meg. Magyarországon NATO-kompatibilis marokfegyverek gyártása folyik majd, amiből a cseh haderő is részesül.Az Átlátszó arról ír, hogy a magyar állam tulajdonában lévő HM Arzenál Kft. 2017 szeptemberében megvásárolta a Terra Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.-t, aminek a telephelye akkor egy Kiskunfélegyháza külterületén álló telekre változott. Az Arzenálban tőkét emelt a tulajdonosa, több mint 24,5 milliárd forinttal. A tervezett költségvetés szerint az építkezés költsége 6,2 milliárd forint lesz, a licenc 4,6 milliárd forint, az eszközbeszerzés pedig 11 milliárd.A fegyvergyártás 200 embernek adhat új munkahelyet a korábbi nyilatkozatok szerint, de egyelőre a Terra Zrt. mindössze 59 embert alkalmaz és Kiskunfélegyháza polgármestere szerint a városban nagy gondot okoz a munkaerőhiány. Ezen az sem segít, hogy a várostól nem messze zajlik a második Mercedes-gyár építése.Jelenleg csak a fegyverek összeszerelése zajlik Kiskunfélegyházán, gyártás nem. Tavaly decemberben tízezer, magyar szakemberek által összeszerelt fegyvereket kaptak a Magyar Honvédség katonái. A cseh licenc alapján P-07 és P-09 típusú pisztolyok, BREN 2 típusú gépkarabélyok és SCORPION EVO 3 típusú géppisztolyok készülnek.