Dízelbotrány 5.0: több milliárd euró uniós pénzt kellene visszafizetnie a Daimlernek

Nemrég kiderült, hogy a Mercedesek is olyan szoftverrel futnak, amivel lehetséges a károsanyag-kibocsátás manipulálása, ezzel pedig átverhetők a műszerek a próbapados méréseken. A vizsgálatok még folynak, de amennyiben beigazolódik a gyanú, az már önmagában is súlyos következményekkel járhat, a Welt azonban úgy tudja, hogy a Daimlernek uniós pénzeket is vissza kellene fizetnie a dízelbotrány miatt.Az Európai Beruházási Bank (EBB) aggódik az elmúlt években a Daimlerhez kihelyezett uniós támogatások miatt, a német autógyártó botránya ugyanis a kihelyezett hiteleken keresztül ronthatja az EBB hitelfinanszírozási lehetőségeit. Arról egyelőre nincs szó, hogy a Daimlernek azonnal vissza kellene fizetnie a még kint lévő hiteleket, de az EBB szorosan figyeli a Daimlerrel szemben folytatott vizsgálatokat, és azokra reagálni fog.Az EBB 2000 óta 9 alkalommal összesen 3,8 milliárd euró értékben helyezett ki hiteleket, ebből 2 milliárd eurónyi hitel visszafizetése még nem történt meg.A Volkswagennél már bizonyítottá váltak a csalások, emiatt a VW 2016-ban 975 millió euró hitelt fizetett vissza az EBB-nek a megállapodásban rögzítettnél korábban.