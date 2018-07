Dohányipari veterán vezeti majd a Ferrarit

A múlt héten tragikus hirtelenséggel halt meg Sergio Marchionne, a Fiat Chrysler, a Ferrari és a Maserati legendás vezére, és Marchionne korábban romló egészségügyi állapota miatt a Fiat Chrysler élére Marchionne egyik legközelebbi munkatársát, a Jeep és a Ram eddigi márkaigazgatóját, Mike Manleyt nevezték ki, a Ferrari vezetésével pedig július 21-i hatállyal Louis Camillerit bízták meg.Bár a dohányipari veterán, Louis Camilleri az Altria csoport után a Phillip Morris Internationalnél töltött be vezérigazgatói majd elnöki pozíciókat, azonban az autóipar sem ismeretlen számára, miután Camilleri 2015 óta tagja a Ferrari igazgatótanácsának, és maga is Ferrari gyűjtőnek számít. Iparági források szerint Camilleri jó kapcsolatot ápolt Marchionnével, aki viszont a Phillip Morris igazgatótanácsában töltött be pozíciót.Bár a vezetőváltás megrázta a befektetőket, akik arra számítottak, hogy a Ferrari értékét a társaság 2015-ös tőzsdére lépése óta közel megháromszorozó Marchionne 2021-ig az olasz sportkocsigyártó cég élén marad majd. Marchionne halálával Camillerire hárul majd a Ferrari középtávú stratégiájának végleges formába öntése, amelynek keretében a verseny-, és sportautóiról ismert társaság a jövőben az elektromos gépjárművek és az SUV-k felé mozdulhat el. A Ferrari új vezére először szerdán lép majd a piaci szereplők és befektetők elő, a társaság ekkor teszi közzé a második negyedéves gyorsjelentését.A Camilleri karrierjét figyelemmel kísérő piaci szereplők szerint a Ferrari új vezére korábban már egy kemény jogi és szabályozási környezettel rendelkező iparágban sikerrel bizonyított, a piaci szereplők vélekedése szerint a branding és a prémium termékek között otthonosan mozgó Camilleri érti a fogyasztók nyelvét. Bennfentes vélemények szerint a Camilleri kinevezése mögött meghúzódó egyik lehetséges okot az jelentette, hogy a dohányipari veterán részleteiben ismerte Marchionne terveit, ezáltal Camilleri a Ferrari élére történő kinevezése biztosítja majd a folytonosságot a vállalat vezetésében.