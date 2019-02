Elsősorban a részvénypiacon mutatkozik potenciál a tőkepiaci építkezésre az ALTEO számára, de a társaságnak a kötvénypiacon is vannak tervei. 2019-ben alapvetően még a magyar tőkepiacon szeretnének mozogni, ugyanakkor a vállalatnál vizsgálják a külföldi tőzsdére lépés lehetőségét is - fogalmazott a Portfoliónak ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója, aki azt is elmondta, a részvénypiacon az egyik fő céljuk az, hogy a kisbefektetők is észrevegyék, érdemes ALTEO-részvényt venni.

