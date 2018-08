Dübörög az építőipar, nagyon jól megy a Masterplastnak

Összességében kedvező folyamatok a régiós építőiparban

Meglovagolta az erős építőipari konjunktúrát a Masterplast

A Masterplast bevételeinek több mint harmadát adótovábbra is nőtt az építőipar, a még futó EU-s energetikai hatékonyság javító pályázatok és az állami otthonteremtési program következtében növekedtek a társasház-építések. A lakásépítési piac fő növekedési területei a fővárosi beruházások és a nagyobb városokban zajló ingatlanfejlesztések voltak. A lakossági piacon is érezhető volt a kereslet növekedése, a lakásépítési engedélyek száma is tovább emelkedett. A Masterplast menedzsmentje szerint a piaci bővülés a következő időszakokban folytatódhat, még ha nem is lesz az első féléves növekedéshez hasonló mértékű.vegyes képet mutatott a kereslet az építőipari piacon, az építőipari munkálatok volumene kissé visszaesett, csökkent az új építésű lakóingatlanok piaca, viszont a karbantartási és javítási munkálatok piaca nőtt az idei második negyedévben. Romániában a legnagyobb kihívást a fokozott munkaerőhiány okozza, drágult a munkaerő, az energia, az üzemanyag, és bizonyos építőanyagok ára is az árfolyammozgások miatt, ami - a megnövekedett négyzetméterárakon keresztül - negatívan hatott az új építésű ingatlanok piacára.az építőiparban bevezetett reformok továbbra is pozitív hatással voltak a befektetésekre, és a kiadott építési engedélyek száma is emelkedett. Ukrajnában kissé nőtt az elvégzett építési munkálatok volumene.nőtt az építőipari munkálatok volumene, ezen belül azonban a lakásépítések területén enyhe csökkenés volt tapasztalható. Továbbra is negatívan hatott az iparági bővülésre az építőipari vállalatok eladósodottsága és a szektort jellemző körbe-tartozás.jól teljesített az építőipar, ahol az ágazat termelésének nagyobb részét az új építkezések és felújítások adták, csökkentek a hitelkamatok, így a beruházási kedv is megnőtt az új építkezéseknél.kissé növekedett az építőipari aktivitás, azonban a piaci szereplők dráguló építőanyagokkal, és erősödő konkurenciával szembesültek.Kifejezetten erős lett az idei második negyedév a Masterplastnál, a bevételek 14, az EBITDA 33 százalékkal emelkedett, az adózott eredmény pedig közel duplájára emelkedett a tavalyi második negyedévhez képest.

Nagyot nőttek a bevételek

A második negyedévben az árbevétel közel 27 millió euró lett, 14 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A bevételek növekedése elsősorban annak tudható be, hogy erős volt a magyarországi (+24%), a lengyel (+30%) és az ukrán (+22%) értékesítés, amelyek bőven pótolták a román (-1%), a horvát (-12%) és a macedón (-13%) bevételek visszaesését.

A bevételeknek még mindig több mint a harmadát a magyar piac adja, közel hatoda a román piacról származik, ez a piac egyre fontosabb a Masterplastnál, a bevételek 13 százaléka pedig az export területekről származott a második negyedévben, itt elsősorban Németországban, Ausztriában, Finnországban, Görögországban és Olaszországban ért el magas növekedést a Masterplast.

Javult az eredményhányad

A bevételek közel felét még mindig a homlokzati hőszigetelő rendszerek adják, ebben a termékkategóriában 7 százalékkal nőtt a forgalom, a tetőfóliák és tető elemek árbevétele 12 százalékkal, a szárazépítészeti rendszerek értékesítéséből származó bevételek 7 százalékkal nőttek. A legnagyobb növekedés az ipari alkalmazásoknál (+53%) volt, ez a termékkategória az egy évvel korábbi 5 helyett már a bevételek 7 százalékát adta, a hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok eladásából származó bevételek 34 százalékkal nőttek.Nem csak a forgalom nőtt a második negyedévben, de a kereskedelmi árrés is bővült, elsősorban a magyar és a román piacon, de a szerb, a szlovák, a lengyel és az export piacokon is bővült a realizált árrés tömeg. Jelentősen emelkedett a szabadkai üvegszövet és EPS, kisebb mértékben a hálós élvédő valamint káli habfólia gyár kibocsátása, elsősorban a bővülő szabadkai kibocsátások miatt javult a csoport gyártás-hatékonysága és növekedett a gyártási eredménye. Az emelkedő gyártási volumen miatt növekedtek a gyártási alap- és egyéb anyag, valamint idegen kiszállítási költségek, ugyanakkor csökkentek az üzemanyag, gépjármű karbantartás és reklám költségei, összességében a forgalom növekedésével csökkent a Masterplast fix költség hányada és javult a logisztikai hatékonysága. A személyi jellegű költségek azonban a bevételeknél nagyobb mértékben, 17 százalékkal nőttek, ami elsősorban a szerb üvegszövet háló gyártás felfutásának, valamint a magyarországi béremelésnek tudható be, június végén a Masterplast az egy évvel korábbi 879-cel szemben már 930 alkalmazottat foglalkoztatott. Összességében az eredményhányadok javultak a bázishoz képest, az EBITDA-hányad 6,6-ról 7,7 százalékra emelkedett.

Az elmúlt évek második negyedéveiben látotthoz képest jóval magasabb, 2,1 millió eurós lett a Masterplast EBITDA-ja.

Megduplázódott a profit

A közel 1,7 millió eurós adózott eredmény kiugróan magas, közel duplája az egy évvel korábbinak, ami elsősorban a bevételek növekedésének és az árrések bővülésének tudható be, de a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy pénzügyi soron a tavalyi veszteséggel szemben idén a második negyedévben jelentős pozitív eredmény keletkezett, a forint nagymértékű árfolyammozgása miatt jelentős nyereség került elszámolásra a pénzügyi műveletek egyéb eredményeként.

Optimista a menedzsment

Nem drága a Masterplast

Figyelembe véve a kedvező piaci hangulatot, a társaság további növekedéssel számol a második félévre is elsősorban a magyar, az export és a lengyel piacokon prognosztizált növekedéseinek tulajdoníthatóan.Az építőiparban használt termékeket gyártó vállalatok részvényei közül a Masterplast még mindig az olcsóbbak közé tartozik, főként, ha figyelembe vesszük, hogy az elemzői várakozások alapján a vállalatnál kiemelkedő profitbővülés várható a következő években.