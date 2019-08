Dübörög az üzlet a Masterplastnál (2.)

A bevételek

2019 második negyedévében jellemzően pozitív tendenciákat tapasztalt a csoport mind az új lakás, mind pedig a cég számára kiemelt jelentőségű felújítási piacokon. A cég bevétele 6 százalékkal nőtt a negyedévben az előző év azonos időszakához képest, miután a két legnagyobb súlyú piacán, Magyarországon és az export piacokon is több mint 10 százalékkal ugrott meg a bevétel. A második negyedéves árbevétel növekedési dinamikájára kedvezőtlen hatást gyakorolt az időjárás. A rendkívül csapadékos májust követő forró június egyaránt lassította a beruházások megvalósításának ütemét a régióban - áll a cég közleményében.

A Masterplast fő tevékenységét alkotó szigetelő- és más építőanyagok gyártását és értékesítését jelentős mértékben befolyásolja a külső gazdasági, iparági környezet alakulása. Az építőanyagok és kiegészítő termékek forgalma elsősorban az új épületek piacához köthető, míg a szigetelőanyagok (elsősorban hőszigetelés) forgalma mind az új építésű ingatlanok, mind pedig a felújítási piachoz kapcsolódik. Összességében jellemzően pozitív az iparági környezet, a legnagyobb piacnak számító Magyarországon még mindig erős negyedévet zárt az építőipar, de mérsékeltebb a növekedés.Az előző negyedévhez viszonyítva az időszak árbevétel növekedése visszafogottabb volt, a forgalom értékben a tervektől elmaradt. Hátterében a kedvezőtlen időjárási viszonyok, a szerbiai üvegszövet gyár tervtől elmaradt kibocsátása, illetve a káli üzem által kiszolgált csomagolóipari vevők kereslet-visszaesése állt.

A régiók

Ami az egyes régiókat illeti, a vállalat legnagyobb piacán,a keresletre negatívan hatottak a negyedév első két hónapjára jellemző szélsőséges időjárási viszonyok, illetve az év eleji előrehozott vevői bevásárlások, míg a tavalyi évről áthúzódó beruházások viszont erősítették azt. Mindegyik építményfőcsoport termelése bővült: az épületeké és egyéb építményeké is. Az épületeknél az ipari, lakó- és irodaépületek építése eredményezte a növekedést. A lakásépítési piacon a második negyedévben csökkenő új lakásépítési számok mutatkoztak, míg nőtt az oktatási és sportlétesítmények kivitelezésére kötött szerződések száma. A magyar piacon 12 százalékkal nőtt a társaság árbevétele az előző év azonos időszakához képest.

12 százalékkal csökkent a Masterplast árbevétele, ami főként az időjárásnak volt betudható. Továbbá a kormány csökkentette a tervezett beruházások számát, valamint Bukarest gazdasági helyzete miatt is leállításra kerültek épületszigetelési projektek. Így az előző év azonos időszakához képest jelentősen visszaesett az építőanyag kereskedők forgalma, különösen a hőszigetelő anyagok piacán. Az ingatlanpiac szintén visszaesést mutatott, és pár év után először csökkentek az ingatlanárak bizonyos régiókban.

kisebb mértékben, de szintén csökkent a bevétel, 7 százalékos visszaesésről számolt be a Masterplast.3,14 százalékos bevételcsökkenés volt, míg1 százalékkal,4 százalékkal nőtt a bevétele.szintén kétszámjegyű bevételnövekedést könyvelt el a cég, 18 százalékkal emelkedett év/év alapon a bevétele, az országban erősen teljesített az építőipar, az elvégzett építési munkálatok értéke több mint 26 százalékkal meghaladta a tavalyi értéket.

A termékek

A Masterplast bevételének legnagyobb részét továbbra is a homlokzati hőszigetelő rendszer termékei adták, ebben a szegmensben az április-júniusi időszakban 15 százalékos volt a növekedés. Jelentősen emelkedett a szabadkai üvegszövet, homlokzati profil és EPS gyár kibocsátása 2019. második negyedévben a bázishoz képest, míg a káli habfólia gyár kibocsátása kisebb mértékben visszaesett.

A többi termékcsoport közül szintén kétszámjegyű ütemben nőtt a szárazépítészeti rendszerek bevétele, a gipszkarton rendszerek tekintetében legnagyobb mértékben a magyar piacon bővült a forgalom. Az ipari alkalmazások bevétele szintén emelkedett, viszont a tetőfóliák, a szigetelő anyagok és a kiegészítő termékek bevétele csökkent.

Az eredmények

A vállalat hosszú távú célkitűzése, hogy az adózott eredmény a bevételeknél nagyobb mértékben növekedjen, ami a második negyedévet tekintve megvalósult. A 6 százalékos bevételnövekedés mellett minden eredményszinten kétszámjegyű emelkedésről számolt be a cég az előző év azonos időszakához képest. Az üzemi eredmény és az EBITDA több mint 16 százalékkal ugrott meg, az adózott eredmény szintjén pedig 10 százalék feletti növekedésről számolt be a cég. Ennek köszönhetően a profitráták javultak, az EBITDA-szint 70 bázisponttal erősödött az egy évvel korábbi értékhez képest.

Mindezt annak ellenére, hogy növekedtek a karbantartási költségek, az energiaköltségek, az üzemanyag költségek és a bérleti díjak a bázisidőszakhoz képest, a munkaerőhiányhoz kapcsolható bérinfláció a Masterplastnál is jelentkezik.

A kilátások

A várakozások továbbra is kifejezetten pozitívak, a homlokzati hőszigetelő szegmensben az új lakás építések mellett kiugró lehet a felújítási szektor növekedése is, amit a nyáron indult új állami ösztönzők, a kibővített családtámogatási program és falusi CSOK is támogatnak. A 2019 júniusában megvalósult T-Cell Plasztik Kft. akvizíció már most, a főszezonban biztosítja számunkra a polisztirol értékesítés további dinamikus növekedésének hátterét

Az építőipar teljesítményére továbbra is nagymértékben rányomja bélyegét a munkaerőhiány, ami nem csak ágazati, hanem országos probléma. A következő időszakra az építőipari várakozások továbbra is kifejezetten pozitívak, bár az év végével lezáruló áfakedvezmény visszavonása hatással van az új beruházások indítására, míg a nyáron induló kibővített CSOK sok lehetőséget hozhat a felújítási piacon.- kommentálta a negyedéves számokat Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.A Masterplast 4 millió euró körüli adózott eredménnyel számol a teljes 2019-es pénzügyi évre, ebből az első félévben 2,061 millió eurót teljesített a cég, ráadásul egy szezonálisan erősebb időszak következik.

Árfolyamreakció

A negyedéves gyorsjelentésre emelkedéssel reagál az árfolyam a ma reggeli kereskedésben, a nyitást követő percekben 2,3 százalékos pluszban áll a részvény. Ezzel idén 11, az elmúlt egy évben pedig 12 százalékot emelkedett a Masterplast részvényeinek árfolyama, amivel idén kismértékben, 2 százalékponttal alulteljesíti a BUX indexet, az elmúlt egy évet tekintve viszont mintegy 3 százalékpont a felülteljesítés mértéke.

Árazás

A régiós szektortársakhoz képest P/E alapon nem drágák a Masterplast részvényei, viszonylag alacsony árazási szinthez viszonylag magas növekedési várakozás tartozik (a Masterplastnál a menedzsment célkitűzéseivel számolva). Osztalékhozam alapján szintén vonzók a Masterplast részvényei, a 2019-es év után tervezett osztalékkal számolva 6 százalék feletti osztalékhozam adódik.