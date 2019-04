Dühös kisrészvényesek perlik a Boeinget

A Boeing-részvényesek a chicagói szövetségi bíróságon nyújtották be a keresetet, kártérítést követelnek annak fényében, hogy a Boeing piaci kapitalizációja 34 milliárd dollárral zuhant az etióp légitársaság március 10-i katasztrófáját követő 2 hétben. Név szerint a társaság vezérigazgatóját, Dennis Muilenbugrot és pénzügyi igazgatóját, Gregory Smith-t nevezték meg, mint vádlottakat.A fő felperes, Richard Seeks 300 darab Boeing-részvényt vásárolt március elején és veszteséggel adta el őket az elmúlt két hétben.A vádirat szerint a Boeing a profitabilitást és a növekedést helyezte előtérbe a biztonsággal és a tisztességgel szemben, amikor a 737 Max típusú gépek piacra dobását siettette az Airbus-szal vívott verseny közepette és olyan dolgokat extraként kínáltak a gépekhez, ami megakadályozhatta volna az Ethiopian Airlines és a Lion Air katasztrófáját - idézi a Reuters. Nem ez az egyetlen peres ügy, néhány áldozat családja is indított pert a Boeing ellen.A második baleset óta a Boeing 737 Max tipusú gépek világszerte a földre lettek kényszerítve. A Boeing megrendelésein is nyomot hagyott az eset, az első negyedévben csak 95 megrendelést kapott a Boeing, szemben az egy évvel korábbi 180-nal és 737 Max típusú gépre egyetlen megrendelés sem érkezett. A tervek szerint a Boeing a 737 havi gyártását 52-ről 42 darab gépre csökkenti.