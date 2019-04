Duplázott az Amazon

A bevételek

17 százalékkal növekedett az első negyedévben az Amazon bevétele, 59,7 milliárd dollárra, ha pedig a devizaárfolyamok kedvezőtlen irányú változásával nem számolunk, akkor 19 százalékkal ugrott volna meg a bevétel az egy évvel ezelőtti szinthez képest.

Az Amazon fő bevételi forrását a kiskereskedelmi és az e-kereskedelmi tevékenység, a hirdetések értékesítése, a cloud szolgáltatások és az előfizetések jelentik, amire például saját médiatartalmat is gyárt a vállalat.A növekedést nagyban segítették a cloud szolgáltatások, az Amazon Web Services bevétele 41 százalékkal ugrott meg az egy évvel ezelőtti szinthez képest és a teljes bevétel 13 százalékát adta. A hirdetési tevékenység bevétele 34 százalékkal ugrott meg az előző év azonos időszakához képest. Összességében a termékértékesítési bevételek 8 százalékkal, a szolgáltatási bevételek 30 százalékkal növekedtek az Amazonnál a bázisidőszakhoz képest.

A regionális megoszlást tekintve az észak-amerikai bevételek 17 százalékkal, a nemzetközi tevékenységek bevételei pedig közel 9 százalékkal emelkedtek.

Az eredmények

A profitabilitás alakulása mindig központi kérdés az Amazonnál. A vállalat nagyjából 20 éven keresztül nem termelt értelmezhető nyereséget, mert évről évre hatalmas beruházásokat eszközölt a vállalat a raktárépítésekbe, a nemzetközi terjeszkedésbe, az új szolgáltatások és termékek fejlesztésébe. Nemrég egy jelentős, 14 milliárd dolláros akvizícióval megszerzett egy kiskereskedelmi láncot is, a Whole Foods-t, ami bár a profit marzsok alakulásával kapcsolatban nem feltétlenül pozitív lépés, mert a kiskereskedelem hagyományosan egy gyenge profitrátákkal kecsegtető üzletág, viszont sikeresen belépett egy új iparágba. Manapság dollármilliárdokat költ a saját médiatartalom gyártására is, amit az előfizetőinek kínál és nemrégiben az önvezető technológia és az elektromos autók felé is nyitott, pénzt tett az elektromos autókat gyártó Rivianba és az önvezető autókat gyártó startupba, az Aurorába.Az első negyedévben 4,42 milliárd dolláros működési eredményt ért el az Amazon, ami több mint a kétszerese az egy évvel ezelőtti szintnek, bár még mindig csak 7,4 százalékos működési eredményszintnek felel meg. A kiskereskedelmi és e-kereskedelmi tevékenység hagyományosan alacsony profit marzsú üzletág, a szolgáltatási tevékenységek húzzák felfelé a nyereséget. A cloud szolgáltatások adják a teljes működési eredmény felét annak ellenére, hogy mindössze 13 százalék a súlyuk a bevételekben.Az Amazon nettó eredménye több mint a duplájára emelkedett, 4,4 milliárd dollárra, egy részvényre jutó eredménye pedig 7,09 dollárra nőtt, ami nagy meglepetést okozott, az elemzői konszenzus szerint ugyanis 4,72 dollárra számítottak a piacok.

A kilátások

Árfolyamreakció

2019 második negyedévében 59,5 és 63,5 milliárd dollár közötti bevételt vár az Amazon vezetősége, ami 13 százalék és 20 százalék közötti növekedést jelent 2018 második negyedévéhez képest. A működési eredmény 2,6 és 3,6 milliárd dollár lehet, egy évvel korábban 3 milliárd dollár volt. Az elemzői konszenzus 62,4 milliárd dolláros bevétel mellett 4 milliárd dolláros működési eredménnyel számol, így a vezetőség profitvárakozása negatív meglepetést okozott.Bár a negyedéves profit nagyban felülmúlta a várakozásokat, a kilátások elbizonytalanították a befektetőket, az árfolyam mindössze 1 százalékot emelkedett a zárás utáni kereskedésben a negyedéves eredményekre.