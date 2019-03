Durva árcsökkentés a Teslánál!

Az elektromosautó-gyártó 25 százalékkal csökkenti modelljei árát Németországban, így a legolcsóbb Model S 81 980 euróba fog kerülni az eddigi 109 109 euró helyett, a Model X ára pedig 115 980-ról 90 400 euróra csökkent - jelentette be a Tesla. Ezenkívül a Model 3 olcsóbb változata mostantól az USA-ban 35 000 dollárrért (kb. 31 000 euró) kínálják.A jelentős árcsökkenést a vállalat a Tesla offline piacon történő visszavonulásával indokolja. Elon Musk vezérigazgató közlése szerint a világ több mint 300 Tesla üzletének zöme bezár, ezek helyett az autókat online értékesítik majd. Így a vállalat drasztikusan csökkenti költségeit, amiből az ügyfelek közvetlenül részesülnek az árakon keresztül.Az ázsiai piacon az új árpolitika különösen nagy változást jelent, mivel az S P100D modell ára Tajvanon így szinte felére esett - írja az Auto Bild . Kínában és Tajvanon olyan dühös Tesla-tulajdonosok tüntettek, akik pár nappal ezelőtt még jóval nagyobb összegeket fizettek ki autójukért, mint az új árak. A töltőállomások és kereskedések mellett zajló tüntetésekről a Twitteren is megjelentek képek.A Teslának a németországi árinformációs gyakorlatán is változtatnia kell, miután az a vád érte, hogy eljárása alkalmas lehet a vevők félrevezetésére. A Tesla német honlapján a valós vásárlási ár mellett a becsült megtakarításokat is összegszerűen közli, amelyek például a Model S esetében 74 000, illetve 81 980 eurót tesznek ki. A fogyasztóvédelem szerint ez a típusú árképzés félrevezető. A kritika hatására a Tesla március 20-ig módosítja árinformációs gyakorlatát az Automobilwoche című lap szerint.