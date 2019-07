Durva figyelmeztetés a világ legnagyobb vegyipari cégétől

A cég eredményének csökkenésében szerepet játszik a globális autóipari lassulás, és az is, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt az eladások a vártnál gyengébben alakultak Észak-Amerikában.A cég közleményében kiemeli, hogy az Egyesült Államok és kereskedelmi partnerei, elsősorban Kína közötti kereskedelmi konfliktusok nem enyhültek, sőt, a június végi G20-as csúcstalálkozó eredménye azt mutatja, hogy nem lehet arra számítani, hogy jelentősen javulna a helyzet az idei év második felében.Korábban arra számított a menedzsment, hogy az üzemi eredmény (EBIT) mérsékelten emelkedni fog a 2018-ashoz képest, a legfrissebb várakozásuk viszont már az, hogy az EBIT akár 30 százalékkal is csökkenhet, ráadásul a bevételek sem nőnek, hanem csökkennek a tavalyi szinthez képest.A vegyipari vállalat menedzsmentje még a múlt hónapban is azzal számolt, hogy az üzemi eredmény emelkedni fog, azt jelezték előre, hogy az EBIT növekedése az 1-10 százalékos sáv alsó szélén alakulhat 2019-ben, annak ellenére, hogy a globális lassulás miatt az elemzői konszenzus már csökkenést vetített előre. A profit warning előtti állapot alapján az elemzők a bevételek 2,4 százalékos emelkedésére

és az EBIT 7 százalékos csökkenésére számítottak. Az akár 30 százalékos EBIT-csökkenés egyébként azt jelentené, hogy a tavalyi 6,4-ről 4,5 milliárd euróra csökkenne a vegyipari cég üzemi eredménye, miközben az elemzői várakozások átlaga 33 százalékkal magasabban, 5,9 milliárd eurón áll.

A BASF a második negyedéves számait július 25-én teszi közzé, az elemzők arra számítanak, hogy az EBIT 71 százalékkal 500 millió euróra csökkenhet, ami az iparági környezet romlásán túl egy extra leírásnak is betudható.A német vállalat a múlt hónapban jelentette be, hogy jelentősen csökkentenék a költségeket, ezért 2021-ig 6000 alkalmazottat bocsátanak el.A BASF árfolyama idén 4 százalékot emelkedett, az elmúlt egy évben viszont 25 százalékkal került lejjebb.