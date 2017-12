Durva licitháború kezd kialakulni - Újabb 100 Tesla-kamiont rendeltek

Most viszont jött a Pepsi és közölte, 100 Tesla-kamionnal fogják kiegészíteni a flottájukat.

Az utóbbi napokban a nagyvállalatok körében egyre keményebb licitverseny kezd kialakulni arra vonatkozóan, hogy ki rendel több Tesla-kamiont. A sort a Wal-Mart kezdte, aki 15 elektromos kamionra adta le a rendelését, amely a cég méretéhez és 6000 kamionból álló flottájához képest jelképesnek tekinthető. A német Deutsche Post 10 darabos és a kanadai Loblaw 25 darabos előrendelése sem volt túl nagy dobás.Ezt követően viszont, mintha a marketingesek megérezték volna a vérszagot, egyre nagyobb darabszámú rendeléseket jelentettek be a vállalatok: először a Budweiser-söröket is gyártó Anheuser-Busch jelentette be, hogy 40 Tesla Semit vásárolnak, majd a Sysco közölte, hogy nekik 50 elektromos kamionra lesz szükségük.A bejelentést követően valószínűleg a nagy rivális Coca-Cola is beszáll majd a licitálásba. Szinte látjuk is a lelki szemeinkkel, ahogy karácsony közeledtével a Coca-Cola logójával ellátott Tesla-kamionok száguldanak végig a havas tájon, hogy aztán az oldalukról az üveges kólát a kezében szorongató Mikulás ránk kacsintson.Pedig a Tesla Semi nem olcsó mulatság, a 300 mérföld (durván 483 kilométer) hatótávolságú változat ára 150 ezer dollár (durván 40 millió forint) lesz majd, míg az 500 mérföld (durván 800 kilométeres) megtételére képes változatért 180 ezer dollárt (durván 48 millió forint) kell fizetni. Miközben a kategóriájukba elérhető dízel kamionok átlagára 120 ezer dollár (durván 32 millió forint) környékén mozog az Egyesült Államokban. Igaz, a korábbi várakozásokhoz viszonyítva, amelyek 200-250 ezer dollárra saccolták a Tesla-kamion árát, kedvezőbb vételárat közölt a vállalat.A foglalással kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy a Tesla pár hete úgy döntött, hogy aki szeretne egy elektromos kamionhoz hozzájutni a jövőben, már nem 5 ezer dollárt, hanem 20 ezer dollárt kell előlegként letennie érte. Ez pedig azt jelenti a vállalatok által eddig bejelentett 267 darab Tesla Semi esetében, hogy a Tesla számlájára mintegy 5,3 millió dollár fog beérkezni (durván 1,42 milliárd forint). Ez az összeg egyébként elenyésző az amerikai elektromosautó-gyártó árbevételéhez képest, amely megközelítette a 3 milliárd dollárt (durván 802 milliárd forint) a harmadik negyedév során.A befektetők mindenestre szemlátomást örülnek az újabb megrendelésnek, a Tesla árfolyama közel 3 százalékot erősödött a hétfői záráshoz képest.