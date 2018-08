300 forint lesz a Richter csodakészítménye a magyar patikákban

Mi vár a hazai gyógyszeriparra? Érkeznek a válaszok a Portfolio-MAGYOSZ konferenciáján! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

A cariprazine hatóanyag-tartalmú Richter-termék a kiemelt támogatási kategóriába tartozna, így előreláthatólag 300 forint térítési díjat kell majd fizetniük a gyógyszerért a betegeknek.

Mit érdemes tudni a cariprazine-ról?

Hamarosan a magyar betegeknek is felírhatják az orvosok a Richter csodakészítményét,. A NEAK ugyanis megküldte a jogszabályváltozást igénylő - társadalombiztosítási befogadásra vonatkozó - javaslatot az EMMI-nek.A napilap emlékeztet arra, hogy az USA-ban már sikeresen bevezette az Alergannal közösen a gyártó. A vállalat tavaly nyáron tette közzé, hogy a termék a skzofrénia- és bipolárismánia-indikációban kapott forgalomba hozatali engedélyt az EU összes tagállamában.A NEAK most azt közölte a lappal, hogy a gyártó tavaly év végén nyújtott be kérelmet, hogy a cariprazine hatóanyag több hatáserősségű változatát bevonják a társadalombiztosítási támogatással vásárolható gyógyszerek körébe. A kérelmek még a nem támogatott hatóanyagot tartalmazó készítmény kiemelt, indikációhoz kötött társadalombiztosítási támogatására irányultak.Az EMMI általi jogszabályváltozás kihirdetése után került sor a gyógyszer TB-támogatásba történő befogadására.Korábban Beke Zsuzsa, a Richter Kormányzati kapcsolatok és PR vezetője a Portfolio-nak kifejtette , hogy a készítmény németországi bevezetése már megtörtént, és a készítmény hazai piaci bevezetésére már az idei évben sor kerülhet.Greiner István, a Richter kutatási igazgatója nemrég azt nyilatkozta, hogy a cariprazine hatóanyag újdonsága - a kapható szerekhez képest -, hogy klinikailag bizonyítottan jelentősen javítja a döntően negatív tüneteket mutató páciensek állapotát, a skizofrénia és bipoláris betegségek kezelésében.. Olyan anyagot kezdtünk el 18 éve keresni, amely megfelel a jelen orvosi igényeinek, az innováción több százan dolgoztak a gyógyszergyártónál - árulta el akkor a szakember. Az Amerikában forgalmazott gyógyszer hatóanyag-komponensét innen, Budapestről szállítjuk a partnernek, amely vállalat egyébként tízszer nagyobb, mint a Richter.A cariprazine a Richter saját fejlesztésű készítménye, az amerikai Foresttel (azóta már Allergan) 2005 óta folynak a fejlesztések. Az említett készítmény a Richter egyik legígéretesebb originális terméke, melynek fejlesztései az alábbi indikációban történtek: bipoláris depresszió, major depresszió, bipoláris mánia, skizofrénia. A vegyületet a Richternél fedezték fel, de az amerikai partnerrel folytatott közös fejlesztési munka nyomán az Allergan az USA és Kanada területére megszerezte a termékértékesítési jogokat. Az igazi áttörést a Richter 2012-ben érte el a cariprazine-nal, amikor a fő indikációban, a skizofrénia esetében is sikeresen zárult a klinikai fázis III vizsgálat. Ez lehetőséget adott arra, hogy az Egyesült Államokban meginduljon a törzskönyvezés folyamata, ami 2015 szeptemberében zárult le pozitív véleménnyel, így 2016 márciusában Vraylar márkanéven került bevezetésre az Egyesült Államokban a Richter és az Allergan közös gyógyszere.Az amerikai bevezetés után 2016 márciusában az Európai Gyógyszerügyi Hatóság (EMA) is elkezdte a Richter cariprazine-ra vonatkozó forgalombahozatali engedélyének értékelését skizofrénia indikációban, majd augusztusban a Richter kizárólagos licence-megállapodást írt alá az olasz Recordati-val, a cariprazine Nyugat-Európában régióban, valamint Algériában, Tunéziában és Törökországban történő forgalmazására.2017-ben 182,5 százalékkal nőtt a cariprazine-ból származó royalty árbevétel, amely 45,1 millió euróra emelkedett a 2016-os üzleti évben relalizált 16 millió eurós értékről, míg cariprazine forgalma a 2017-es üzleti évben a Richter árbevételének 3,83 százalékát tette ki.