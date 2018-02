Bármelyik pillanatban végigsöpörhet a világon egy halálos járvány

A WHO vezetője a 100 évvel ezelőtti spanyolnáthát hozta fel példaként. Szerinte bármikor kitörhet egy hasonló járvány, mert még mindig nem vagyunk felkészülve rá és a világ nagyon sérülékeny.A veszély fő forrása pedig az az apátia, amivel saját magunk iránt viseltetünk és hogy nem teszünk semmit annak érdekében, hogy megmentsük magunkat. Hiába érhetők el a világ minden országában az egészségügyi szolgáltatások, 3,5 milliárd ember még mindig nem részesül megfelelő ellátásban. Milliók élnek extrém szegénységben, akik nem tudják megfizetni az egészségügyi ellátásuk költségeit. Ennek eredményeként pedig nem is mennek orvoshoz.A helyzeten az sem segít, hogy a járványügyi hivatalok nagyban függnek az állami pénzekből, a kormányok pedig világszerte csökkentik a támogatásokat. Az egyik amerikai hatóság, a betegségmegelőzési központ (Centers for Disease Control and Prevention) nemrég jelentette be, hogy a járványmegelőzési programokra szánt összegeket 80 százalékkal csökkentik. A Washington Post értesülései szerint pedig 49 országból 39-ben csökkentették az ebola megelőzésének költségvetését.

Tedros Adhanom, forrás: AFP, fotós: Fabrice Coffrini