Egyesek már látják az Apple következő nagy dobását

Az egészségügy pont az a szektor, ahol a techóriás a diszrupció élére állhat, tekintettel az AppleWatch és az iPhone-ok jelentőségére - vetítik előre.

A Business Insider által idézett elemzés emlékeztet arra, hogy az Apple évek óta kacsintgat az egészségügyi szektor felé. A Morgan Stanley elemzői pedig azt is állítják, hogy a befektetők nem veszik kellően komolyan a társaság ez irányú terveit.Az elemzőház szakértői úgy vélik, hogy a jövőben az eszközök értékesítésének lassulásával párhuzamosan az egészségügyi üzletág jelentősége növekedhet a cégnél. Azt becslik, hogy az egészségügyi üzletágból származó bevétel 15 és 313 milliárd dollár közötti sávba növekedhet 2027-re. Becslésüket arra építették, hogy mennyire pazarló az amerikai egészségügyi rendszer és ebből a pazarlásból mekkora szeletet tud magának kihasítani az Apple. Ha abból indulunk ki, hogy az Apple "csak" 90 milliárd dollárnyi bevételt hoz el ezen a területen, akkor is a teljes bevételének 35%-át lenne képes ebben az üzletágban kitermelni.Az egészségügy piaca egyszerre jelentős (az Egyesült Államokban eléri a 3500 milliárd dollár értéket) és születőben van a digitális átalakulás - írták az elemzők, akik egy működési modellt is összeállítottak arra vonatkozóan, hogy a társaság hogyan tud profitálni ebből az üzletágból:

Az Apple legutóbbi bejelentésével , amikor belépett a média, játék és videópiacra, meglévő versenytársak mellé csatlakozott, azonban az egészségügyi szektor esetében megvan a cég lehetősége arra, hogy az átalakulás élére álljon, ahogyan tette azt korábban az iTunes szolgáltatásával és az AppStore kínálatával.A Mortan Stanley jelentése arra is kitért, hogy készítettek egy saját felmérést, amikor befektetőket és vezető egészségügyi- és techvezéreket kérdeztek meg arról, miként látják az Apple potenciálját ezen a területen, és kiderült: az Apple kapta a legkisebb figyelmet. Pedig a társaság a komoly előfizetői és vásárlói bázisának köszönhetően nagy előnye van ezen a téren.

Kép és címlapkép forrása: NOAH BERGER / AFP