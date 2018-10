Megérkezett a nagy döntés: itthon is szabad az út a Richter csodakészítménye előtt

Régóta várt döntés

Régóta várt rendelet jelent meg a pénteki Magyar Közlönyben . Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ugyanis döntésében kihirdette, hogy mely új gyógyszerek és terápiák számára biztosít társadalombiztosítási támogatást, vagyis az állam ezeknek a készítményeknek a megvásárlását támogatja, így a betegek a valós áruknál alacsonyabb összegért juthatnak hozzá a patikákban.Az EMMI bejelentése szerint október 15-tel több tízezer beteg juthat hozzá a legkorszerűbb onkológiai, hematológiai és gyulladásos kórképek kezelésére szolgáló gyógyszerekhez. Az új rendelet alapján 29 gyógyszer, 36 indikációban válik hozzáférhetővé a betegek számára, külön engedélyezési folyamat nélkül. Arra is külön kitért a tárca, hogyA rendelet külön szól arról, hogy a "kariprazin hatóanyagú készítmény akkor választható, ha a betegnél negatív tünet fennállása igazolható". A mostani döntés következtében a skizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási algoritmusa úgy változik, hogy a lehetőségek közé bekerült a kariprazin.

Miért forradalmi ez a készítmény?

Korábban egyébként arról szóltak a hírek , hogy a cariprazine hatóanyag-tartalmú Richter-termék a kiemelt támogatási kategóriába tartozhat, így előreláthatólag 300 forint térítési díjat kell majd fizetniük a gyógyszerért a betegeknek.

A készítmény a hazai gyógyszergyártás számára is mérföldkőnek tekinthető. A cariprazine ugyanis negyven éve az első eredeti hazai originális készítmény, amely a tudományos kutatástól a fejlesztésen és a gyártáson át az értékesítésig magyar.

A cariprazine sikere nemcsak a Richter, hanem a magyar gyógyszeripar szempontjából is történelmi jelentőségű. Ez az első olyan az Egyesült Államokban engedélyezett gyógyszer, melyet magyarországi székhelyű gyógyszercég kutatói találtak fel, valamint a preklinikai kutatását és fejlesztését is ugyanannál a hazai gyógyszercégnél végezték. Az igen magas költségekkel járó klinikai fejlesztési fázisba pedig stratégiai partnert vontunk be, így közösen finanszírozva és közösen irányítva jutottunk el a forgalombahozatali engedélyekig. Úgy gondolom, ez az elismerés annak a nagyszerű csapatmunkának, kivételes tudásbázisnak az eredménye, amely a Richtert megalapítása óta jellemzi

A Richter még tavaly év végén nyújtott be kérelmet, hogy a cariprazine hatóanyag több hatáserősségű változatát bevonják a társadalombiztosítási támogatással vásárolható gyógyszerek körébe. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő idén augusztusban adta meg a befogadási engedélyt a Richter cariprazine-tartalmú skizofrénia gyógyszerére, ezek után kellett várni már csak az EMMI döntésére. Bogsch Erik, a társaság elnöke a Portfolio-nak adott szeptemberi interjújában is kitért arra, hogy szomorú és csalódott, hogy mind még nem kapták meg a támogatást erre annak ellenére, hogy már három országban támogatást kap az unióban. Azt is elárulta, hogy nagyon sok kérdést kapnak a betegektől, hozzátartozóktól, és a pszichiáterektől is, hogy mikor lesz már forgalomban a készítmény.Greiner István, a Richter kutatási igazgatója (aki 2016-ban részt vett a Portfolio-MAGYOSZ konferenciáján) nemrég azt nyilatkozta , hogy a cariprazine hatóanyag újdonsága - a kapható szerekhez képest -, hogy klinikailag bizonyítottan jelentősen javítja a döntően negatív tüneteket mutató páciensek állapotát, a skizofrénia és bipoláris betegségek kezelésében.Olyan anyagot kezdtünk el 18 éve keresni, amely megfelel a jelen orvosi igényeinek, az innováción több százan dolgoztak a gyógyszergyártónál - árulta el akkor a kutatási igazgató. Az Amerikában forgalmazott gyógyszer hatóanyag-komponensét innen, Budapestről szállítják a partnernek, amely vállalat egyébként tízszer nagyobb, mint a Richter. Idén márciusban egyébként a Richter a készítménnyel elnyerte a Magyar Innovációs Alapítvány 2017-es Innovációs Nagydíját. A termék akkori bemutatásából kiderült: a gyógyszer olyan originális, hazai tudományos kutató és fejlesztő szakemberek által kifejlesztett, döntően hazánkban gyártott gyógyszerről van szó, amely a világ gyógyszerpiacainak több mint 70%-án forgalombahozatali engedéllyel rendelkezik.- mondta Bogsch Erik, a Richter elnöke, a díj átvételekor.

Mekkora a jelentősége a Richter számára?

A cariprazine a Richter saját fejlesztésű készítménye, az amerikai Foresttel (azóta már Allergan) 2005 óta folynak a fejlesztések. Az említett készítmény a Richter egyik legígéretesebb originális terméke, melynek fejlesztései az alábbi indikációban történtek: bipoláris depresszió, major depresszió, bipoláris mánia, skizofrénia. A vegyületet a Richternél fedezték fel, de az amerikai partnerrel folytatott közös fejlesztési munka nyomán az Allergan az USA és Kanada területére megszerezte a termékértékesítési jogokat. Az igazi áttörést a Richter 2012-ben érte el a cariprazine-nal, amikor a fő indikációban, a skizofrénia esetében is sikeresen zárult a klinikai fázis III vizsgálat. Ez lehetőséget adott arra, hogy az Egyesült Államokban meginduljon a törzskönyvezés folyamata, ami 2015 szeptemberében zárult le pozitív véleménnyel, így 2016 márciusában Vraylar márkanéven került bevezetésre az Egyesült Államokban a Richter és az Allergan közös gyógyszere.Az amerikai bevezetés után 2016 márciusában az Európai Gyógyszerügyi Hatóság (EMA) is elkezdte a Richter cariprazine-ra vonatkozó forgalombahozatali engedélyének értékelését skizofrénia indikációban, majd augusztusban a Richter kizárólagos licence-megállapodást írt alá az olasz Recordati-val, a cariprazine Nyugat-Európában régióban, valamint Algériában, Tunéziában és Törökországban történő forgalmazására.2017-ben 182,5 százalékkal nőtt a cariprazine-ból származó royalty árbevétel, amely 45,1 millió euróra emelkedett a 2016-os üzleti évben relalizált 16 millió eurós értékről, míg cariprazine forgalma a 2017-es üzleti évben a Richter árbevételének 3,83 százalékát tette ki. A 2018-as első félévi adatok szerint Észak-Amerikában a készítmény 30,4 millió eurós royalty bevételt ért el, míg Európában 0,5 millió eurót. Az idei első féléves adatokból az is kiolvasható volt, hogy ez a készítmény produkálta a legnagyobb forgalomnövekedést idén (55% körül).