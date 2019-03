Milliárdokat sikkasztott a "sikercég": mindenkit elvakított a csodás találmány

Egy csepp vér

Elizabeth Holmes 19 éves korában, 2003-ban alapította meg a Theranos nevű céget azzal a céllal, hogy kidolgozzon egy új technológiát, amelynek segítségével a lehető legkisebb mennyiségű vérből - ujjbegyből vett vércseppből - rendkívül gyorsan el lehet készíteni egy olyan laborleletet, amely tartalmazza és megmutatja a legfontosabb (egészségügyi) adatokat. A módszer gyakorlatilag az orvosi vérvétel procedúráját helyettesítette. Holmes - akit gyakran hasonlítottak Steve Jobshoz, az Apple legendás vezetőjéhez - azt ígérte, hogy áttörést érnek el a betegségek korai diagnosztizálásában, mivel az általuk kifejlesztett vérvizsgálat olcsó, gyors és hatékony.Holmes 2003-ban Palo Altóban alapította meg cégét, a Theranos azonban nagyon kevés adatot és tudnivalót hozott nyilvánosságra az új teszt lényegéről, és nem osztotta meg sem a befektetőkkel, sem az orvosokkal a vizsgálathoz használt, Edison névre keresztelt gép paramétereit. A startup azonban ígéretes jövő előtt állt, komoly befektetők hittek benne, igazgatótanácsába még olyan nagy neveket is be tudott csábítani, mint a korábbi honvédelmi miniszter, Jim Mattis és két volt külügyminiszter, Henry Kissinger és George Schultz.15 évvel később, 2018-ban azonban csalás miatt emeltek vádat Holmes és volt operatív igazgatója, Ramesh Balwani ellen, két rendbeli összeesküvés és kilenc rendbeli csalás miatt. A vádirat szerint a startup két vezetője elsikkasztotta a befektetők pénzét, politikai döntéshozókat és orvosokat vezetett félre szándékosan, valamint becsapta vevőkörét is. A befektetők több százmillió dollárt tettek a cégbe, volt olyan időszak, amikor a Theranos tízmilliárd dollárt ért, Elizabeth Holmes pedig a legfiatalabb milliárdos volt a Szilícum-völgyben. Még rutinos üzletemberek is nagyot buktak az üzleten, Rupert Murdoch médiamogul például a hírek szerint 100 millió dollárt.

Amikor a Wall Street Journal újságírója, John Carreyrou 2015-ben kapott egy tippet a Theranos-sztoriról, még nem tudta, hogy a startup-történelem egyik legdurvább csalássorozatával kezdett foglalkozni. Az egészségüggyel foglalkozó újságírónak az adta az ötletet, hogy a Theranos korábban nem adott egyértelmű válaszokat a vizsgálatok részleteire, és egy patológus is megkereste, aki kétségbe vonta a Theranos készülékével végzett vérvizsgálatok eredményét. Carreyrou fokozatosan, cikksorozatban tárta fel a részleteket, bebizonyítva azt, hogy a vizsgálatokat egy külső cég bevonásával végzi a Theranos. Mindeközben folyamatos támadásnak volt kitéve, a cég vezetői, sőt, dolgozói is nyíltan kritizálták a cikkeit, megkérdőjelezve azok valóságtartalmát, illetve az újságíró szavahihetőségét.



Kezdetben Theranos azt állította, hogy Carreyrou értesülései hibásak voltak, a cég jogi tanácsadója komoly perekkel fenyegette a WSJ-t. Holmes pedig hosszú ideig bizonygatta saját igazát - interjúkban, konferenciákon. Igaz, John Carreyrounak sohasem nyilatkozott.



A cég és személyesen Holmes a háttérben is próbált nyomást gyakorolni a lapra, a szerzőre. Az újságíró egyik forrását például magánnyomozók követték egy évig. Rupert Murdochot - aki a WSJ tulajdonosa - pedig arról próbálta meggyőzni, hogy állíttassa le a cikksorozat megjelenését, arra hivatkozva, hogy téves információk jelennek meg benne, amelyek Murdoch százmilliós befektetésére is hatással lehetnek.



megtévesztő termékdemonstrációkat szervezett;

hazudott a cég kereskedelmi partnereivel ápolt kapcsolatáról;

hazudott az államnak és a kereskedelmi partnereinek is a termék állapotát illetően.

A Theranos története fontos tanulság a Szilícium-völgy számára. Azok az innovátorok, akik forradalmasítani akarnak egy piacot, el kell, hogy mondják befektetőiknek, mire képes a jelenben a technológiájuk, nem csak azt, hogy mire lesz majd képes egyszer a jövőben

A Theranos története azért is érdekes, mert az alapítók sikeresen használták ki a hagyományos és a közösségi médiát, pontosabban azok hibáit: egy olyan izgalmas, szinte csak pozitívan értékelhető termékkel (pontosabban annak ígéretével) rukkoltak elő, amiben nagyon könnyen hihetett mindenki. Ugyanakkor ezzel elvakították a sajtó jelentős részét, amely így számos kérdést nem tett fel az üzlet hátteréről, sokkal inkább a sikersztorit kommunikálta.

Hogy tudunk elkerülni egy ilyen befektetési csapdát?

Pedig a cég az egészségügyi startupok mintapéldájának számított: komoly jövő állt előtte, a sajtó folyamatosan cikkezett a Theranosról és vezetőjéről. A sikersztori egészen addig tartott, míg a The Wall Street Journal (WSJ) oknyomozó újságírói 2016-ban kiderítették: a Theranos-tesztek egyáltalán nem pontosak, és a vállalat a vizsgálatokhoz tulajdonképpen régi, rutinteszteknél alkalmazott berendezéseket használt. Ennek következtében - a pontatlanságok és félrediagnosztizálások miatt - a cég kifejezetten veszélybe sodorta a tesztjeit használó páciensek egészségét.A lap azt írta, hogy a Theranos hiányos és nem korrekt adatokat szolgáltat tevékenységéről az ügyfeleknek és a befektetőknek. Így az Edison névre keresztelt, saját fejlesztésű laboratóriumi készülékkel csak tizenöt-féle vértesztet végeztek el, miközben a reklámban kétszázat(!) emlegettek. A többi mérést hagyományos vérelemző készülékekkel, köztük a Siemens által gyártott géppel készítették el, és egyes mintákat hígítani kellett a megfelelő mennyiség eléréséhez, ami jelentősen rontotta a mérések pontosságát. Az is sokszor előfordult, hogy az Edison és a hagyományos készülékek által elvégzett vérvizsgálatok eredményei egyáltalán nem egyeztek.Az oknyomozó riport megjelenése után megkezdődött a Theranos hanyatlása. A nagy drogéria-áruházak közül többen is felmondták az együttműködést, és 2016-ban az amerikai kormány eltiltotta a Theranos-t a vérvizsgálatra alkalmas tesztek forgalmazásától.Az egy csepp vérből kinyert eredményeket sorban semmisítették meg. Addigra azonban a rendszeren több tízezer minta futott át, és adott olyan eredményt, melynek tudatában az orvosok akár egészségkárosító kezelést is folytathattak a betegeken. A cég szinte pillanatok alatt csődbe ment, az alapító 50%-os, egykoron 4,5 milliárd dolláros érdekeltsége pedig azonnal eltűnt.Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) 2018-ban "masszív csalással" vádolta meg a Theranost és alapítóját, Elizabeth Holmest - hivatalosan is bebizonyítva a cikksorozatban felmerült tényeket.2013-tól 2015-ig mintegy 700 millió dollárnyi befektetői tőkét gyűjtött össze a cég. A SEC vádja szerint a Theranos megtévesztette a befektetőit, akiknek azt állították, hogy létrehoztak egy hordozható vérelemző készüléket, amely egy csepp vérből laborvizsgálatok tömkelegét képes elvégezni egy pillantás alatt.- mondta az ügyről 2018 márciusában a SEC San Franciscó-i vezetője.Elizabeth Holmes gyakori résztvevője volt konferenciáknak, rendszeresen tartott inspiráló előadásokat és beszédeket komoly múlttal rendelkező üzleti rendezvényeken. Olyan neves lapok címlapján szerepelt, mint a Fortune, a Bloomberg Businessweek vagy a Forbes. Akik ismerik őt személyesen, úgy jellemezték, mint egy rendkívül okos, meggyőző és bájos nő, aki különleges hatással volt hallgatóságára. Egyes vélemények szerint direkt mélyebb hangon beszélt, mint a természetes hangszíne, és azt is gyakorolta, hogy tudjon a lehető legkevesebbet pislogni egy előadáson vagy egy televíziós interjúban. Ráadásul a botrány kirobbanása után még sokáig ki tudta használni médiakapcsolatait, így folyamatosan feltűnt például interjúkban, ahol saját igazát magyarázhatta.A cég folyamatosan a média fókuszában volt, rendszeresen szerepelt a legszebb reményű startupokat bemutató listák élmezőnyében, Holmes pedig a Szilícium-völgy egyik legígéretesebb tehetségének, a jövő Steve Jobsának számított.Mindig lesznek szuggesztív személyiséggel rendelkező, tehetséges csalók, akik a felügyelő hatóságoktól kezdve emberek ezreit tévesztik meg, mint például Bernie Madoff, a befektetési alapokhoz kapcsolódó leghírhetdtebb pilótajáték amerikai "atyja" vagy Elizabeth Holmes. Az esetleges csalásoktól eltekintve, a startupba való fektetés önmagában is kockázatos biznisz, tíz cégből jó eséllyel egyből lesz valami - bár ha a hosszabb távú talpon maradását nézzük, akkor a húsz az egyhez arány valószínűleg helytállóbb - mondta elEz azt is jelenti, hogy nagyobb valószínűsége van annak, hogy elbukjuk a pénzünket, ha kívülállóként egy startupba fektetünk, minthogy nagyot kaszálunk. Nem véletlen, hogy a profik, a pénzükért cserébe beleszólást kérnek az irányításban és profi menedzsmentszemléletet hoznak a költségek kordában tartására, és a szervezet felépítésére vonatkozóan. Az is igaz azonban, hogy ha egyszer valaki betalál, akkor akár százszorozhatja, ezerszerezheti eredeti befektetését - véli a szakember.Bence Balázs azt tanácsolja: a rendkívül magas kockázat miatt, még ha nagyon hiszünk is a feltörekvő cég termékében, megtakarításunknak kisebb, maximum 5%-át fektessük ilyen vállalkozásokba. Ha vonz, hogy részesedést szerezzünk cégekben, akkor inkább vásároljunk tőzsdei cégeket, melyek már többszörösen bizonyítottak, hogy termékeikkel, szolgáltatásaikkal képesek pénzt is termelni, nem csak a költséget halmozni. Magas kockázatú, de nagy hozammal kecsegtető startupok különben sok esetben már tőzsdei cégek is egyben, gondoljunk csak a több tucat biotechnológiai cégre, vagy a legális marihuána vállalatokra, melyek szinte még egytől egyik veszteségesek, ám akár nagyon fényes jövő előtt is állhatnak.Vannak még továbbá - jellemzően az amerikai tőzsdén elérhető - befektető társaságok, amelyek évtizedek óta fektetnek startupokba, és ebből pénzt is csinálnak, 6-7%-os osztalékot fizetnek, és 105% feletti megterülést érnek el a tőkére vetítve. Fontos az is, hogy hiteles, megbízható forrásokból tájékozódjunk: érdemes figyelni azt, hogy mennyire kommunikálja a cég a pénzügyi eredményeket, a termékfejlesztések részleteit. Érdemes folyamatosan olvasni a róla megjelenő híreket, akár folyamatos hírkövetéssel is. Természetesen figyeljünk arra is, ha valamelyik neves lap, hírportál, hírcsatorna alaposabb háttérelemzést készít a cégről.