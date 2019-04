Öt év alatt triplázott a magyar családi sikercég

2018-ban 24 milliárdos exportforgalmat bonyolított le és 30 milliárdot meghaladó árbevételt ért el a 77 Elektronika Kft. Vagyis 5 év leforgása alatt megháromszorozta árbevételét a vezető orvostechnológiai vállalat. A cég közleménye arra is kitér: az árbevétel átlagosan 8-9 százalékát forgatják vissza minden évben az új termékek és technológiák fejlesztésébe.

, ami jelentős világpiaci részesedést biztosít a cégnek. A legnagyobb felvevőpiacnak továbbra is az EU, az Egyesült Államok, Kína és Brazília számít, de tavaly újabb fontos országokan kezdték meg az értékesítést, így például Tajvanon, Argentínában, Albániában, Észak-Macedóniában és Elefántcsontparton is kötöttek üzletet. A több mint 720 főt foglalkoztató 77 Elektronika Kft. nem csak saját márkanév alatt értékesíti termékeit szinte az összes kontinensen, hanem úgynevezett OEM konstrukcióban, piacvezető multinacionális nagyvállalatokon keresztül is.Szintén a tavalyi év egyik kiemelt innovációs projektjeként a cég a világpiacon is keresett betegágy melletti (Point-of-Care)néven, mely néhány perc alatt képes a levett vért helyben kielemezni. Az új eszköz egyelőre a diabétesz, a szív- és érrendszeri rendellenességek, illetve a test gyulladásos állapota kapcsán képes vizsgálatokat végezni, de a tervek között szerepel a diagnosztikai spektrum további betegségekre, tünetekre való kiterjesztése is.