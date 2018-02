Új magán-egészségügyi csoport épül Magyarországon

Kiemelte, hogy ez az eddigi legnagyobb, szakmai befektető által végrehajtott akvizíció a magyar magánegészségügyi piacon.

Dr. Takács Zoltán igazgatósági tag FŐNIX-MED Zrt. Dr. Takács Zoltán a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végzett 1989-ben. Oxyológia szakorvosi képesítéssel rendelkezik, Egészségügyi Menedzser végzettséget 1993-ban szerzett. 1991-től tulajdonos különböző egészségügyi... Tovább »

a tranzakcióval csökkenni fog a feldaraboltság a hazai magánegészségügyi piacon.

A befektetés értékét nem hozzák nyilvánosságra, erről az ügyvezető igazgató csak annyit mondott el, hogy teljes egészében saját forrásból finanszírozták.A Főnix-Med megvásárlása az Affidea első olyan hazai befektetése, amely kívül esik a képalkotó diagnosztika területén. A csoport integrált szolgáltatásokat kíván nyújtani a magánegészségügyi piacon, a tranzakció eredményeképpen a tevékenységi kör jelentősen kibővül - hangsúlyozta Leitner György. Az Affidea idén teljes körűen integrálja a Főnix-Med szolgáltatási portfólióját - ismertette az Affidea ügyvezető igazgatója, aki a továbbiakban a Főnix-Med Zrt. vezérigazgatói feladatait is ellátja.A nemzetközi vállalatcsoportot 26 évvel ezelőtt Magyarországon alapították, és jelenleg is innen irányítják, 16 országban 230 telephelyet üzemeltet. Az Affidea 12 magyarországi telephelyén több mint 500 alkalmazott és szerződéses munkavállaló dolgozik, köztük a hazai radiológus orvosok mintegy hatoda. Központjaiban több mint 1 millió diagnosztikai vizsgálatot végeznek el évente.A Főnix-Med 600 alkalmazottat és szerződéses munkavállalót foglalkoztat, országszerte mintegy 100 telephelyen több mint 100 ezer munkavállaló vállalat- és foglalkozás-egészségügyi ellátását biztosítják.a sajtótájékoztatón felidézte, a Főnix-Med kifejezetten magánegészségügyi szolgáltatásokra jött létre, 2002-ben alakult részvénytársasággá, azóta versenyképes, széles körű járóbeteg-ellátást és vállalat-egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó céggé fejlődött.A szakember kiemelte azt is, hogyA Főnix-Med Zrt., valamint a Főnix Medical Center Kft. 2,4 milliárd forint árbevételt ért el 2016-ban, ennek mintegy 25 százaléka származott közfinanszírozásból, adózás előtti nyereségük 179 millió forint volt.

Zajlik a konszolidáció

