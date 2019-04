Vetélytársat kaphat a Richter készítménye

A Richter méhmiómák kezelésére szolgáló, uliprisztál-acetát hatóanyagot tartalmazó, originális Esmya készítményének szabadalma 2020 májusában jár le, azonban a társaság egyik versenytársa már most bejelentette, 16 európai országban sikeresen lezárta a termék generikus verziójának regisztrációját, számolt be róla a Világgazdaság.A lap szerint az Alvogen gyógyszergyár lehet az első társaság, ami megkapja a hatósági engedélyeket a generikus uliprisztál-acetát értékesítésére Európában, a cég globális marketing- és kommunikációs vezetője kiemelte, hogy a generikus termékük indikációja az Esmyáéval megegyező.Az Alvogen jelezte, hogy a forgalomba hozatali engedélyekre vonatkozó kérelmeket 16 európai ország esetében benyújtotta a szakhatóságokhoz, azonban a nem nevesített 16 ország esetében a regisztráció és a forgalomba hozatal között eltelt idő különböző lehet. Az Esmya korlátozások mellett írható fel a kontinensen, és a korlátozások a generikus készítményre is vonatkoznak majd.Az Európai Gyógyszerügynökség júliusi, elvi engedélyezése alapján a Richter által originális készítményként törzskönyvezett Esmya generikus változatát a Richter is gyárthatná a jövő évtől. Az eredeti szabadalom 2020 májusában lejár, a Richter pedig 2020 második felétől számít a generikus termékek megjelenésére, és a termék piacaira három-öt generikum érkezhet.A Richter 2018-ban 25,9 milliós árbevételt realizált az Esmya értékesítéséből, ami jelentős visszaesést jelentett az Esmyából származó, 2017-es 93 milliós árbevétellel összehasonlítva, miután az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottsága (PRAC) tavaly ideiglenes korlátozó intézkedéseket kezdeményezett az Esmyaval szemben.