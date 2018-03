Egy egyetemista srác, akitől rengeteget tanulhatsz!

Élvezni kell az életét, úgy kell élni, mintha halhatatlan lennél!

Portfolio Inspiráló klub egyik előadója a mindössze 24 éves Hegedűs Péter, gyógyult rákbeteg, egyetemista, volt Bátor Tábor résztvevő. Péter attitűdje, szemléletmódja példaértékű, erőt adhat mindenkinek. Úgy érzed az irodai feladatok, a különböző projektek, vagy a családi, párkapcsolati kihívások súlya alatt megroppansz? Tanulj egy 24 éves sráctól, aki ezeknél jóval komolyabb kihívásokkal birkózott már meg!8 évesen diagnosztizáltak leukémiával. Először úgy tűnt, hogy a betegség enyhe válfaja támadott meg, és könnyen gyógyítható. Egy év kezelés után gyógyultnak is nyilvánítottak, ám 2 év múlva egy kontroll során kiderült, hogy félrediagnosztizáltak, és egy sokkal erősebb fajta leukémiára kellett volna kezelést kapnom. Visszaestem, a betegség kiújult. Másodjára, 11 évesen sokkal erősebb kezelést kaptam, csontvelő átültetésen is átestem, a donor a nővérem volt. Sajnos itt is probléma merült fel, mert a kilökődési szindrómának egy ritka alfaja alakult ki nálam, ráadásul hónapokig nem is tudták diagnosztizálni. Ilyenkor az történik, hogy a kapott csontvelő, ami az immunrendszert termeli, elkezdi kilökni a beteg saját szerveit. Esetemben a májban található epe utakat találta meg magának.A májam kapcsán azt gondolták, hogy majd regenerálódik, de nem így történt. Elkezdtem vért hányni. Kórházba kerültem, erős belső vérzésem volt. Az orvosok azt tanácsolták a szüleimnek, hogy ne kínozzanak már több beavatkozással, mert felesleges, és a belső vérzés egy kínmentes halál. Szüleim nem hagyták annyiban, és végül a várakozások ellenére túléltem a dolgot. Nyilvánvaló lett azonban, hogy májtranszplantációra is szükségem lesz, ami 3 évvel ezelőtt sikerrel megtörtént. Most 24 éves vagyok, a kezelések mellékhatásaként most éppen vesecisztám van. Úgy tűnik ez egy soha véget nem érő küzdelem, de fontos hogy ilyenkor az ember ne arra gondoljon, hogy ő mennyire szerencsétlen, és mi lesz, ha meghal.Ez egy érdekes, és kettős dolog, egyrészről soha ne gondoljon arra az ember, hogy meghal, másrészt mindig legyen benne, hogy minden egyes napját úgy élje, hogy ha ez lenne az utolsó, akkor másnap úgy haljon meg, hogy igen, jó életem volt, nem bántam meg semmit, és az út, amit eddig bejártam teljes volt! Minden nap úgy kell élni, hogy arra büszke legyél!

Bátor Tábor, Hatvan

Nem igazán. A betegséget ismertem, de annak súlyát nem értettem. Fél füllel hallottam, hogy a bátyám a folyosón beszélget arról, hogy nekem leukémiám van. Én erről annyit tudtam, hogy ez egy halálos betegség. Azt hittem valamit félreértett, mert nekem ilyen biztosan nem lehet. Aztán kiderült, hogy nem értett félre semmit, és az is hogy ez gyógyítható.Érdekes, és fontos momentum is egyben, hogy én gyerekként, és később felnőttként sem hittem el, hogy meghalhatok. Az orvosok, a technológia és a családom támogatása is mind hatalmas segítség voltak, de az is fontos komponens volt, hogy soha nem úgy álltam hozzá, hogy vége, hanem úgy, hogy lesz még folytatás.Meggyőződésem, hogy csodák igenis vannak. Ennek felismerésében a Bátor Tábor is sokat segített. Többször volt, hogy az orvosok eltemettek, például a májtranszplantáció során az igazgató főorvos nem értette, hogyan tudtam ilyen májjal egyáltalán életben maradni, míg én még a saját lábamon sétáltam be a kórházba.Vannak dolgok, amire az ember azt gondolja, hogy nem képes rá, én meg azt mondom, hogy igenis képes. Próbálkozni kell a legvégsőkig, soha nem szabad feladni, mert ha nem adja fel az ember, akkor csodálatos dolgokat érhet el. Mondhattam volna magamnak, hogy én meg se próbálom, mert hátrányos helyzetből indulok, és nem erre születtem, de én nem ezt az utat választottam. Eldöntöttem, hogy igenis teljes életet fogok élni! Megcsinálom! Lehet, hogy nem sikerül elsőre, de próbálkozni kell, és 1001-dikre sikerül. Nem szabad hagyni, hogy a környezete lehúzza az embert!

Bátor Tábor, Hatvan

Megéltem azt, hogy vannak emberek, akiknek akár még több hátrányuk van, mint nekem, mégis beleállnak a kihívásokba. Ennek hatására elhittem, hogy én is képes vagyok bármire.

Ha az ember lát egy problémát, akkor az esemény feldolgozása után az első kérdése az legyen, hogy hogyan tudom megoldani, hogy tudom a károkat csökkenteni, hogy tudom ebből a legtöbbet kihozni.

Háromszor is voltam táborozni, 15,16 és 17 évesen, a csontvelő- és a májtranszplantáció között. Tömören összefoglalva egy pozitív sokk volt. A tábor előtt azt gondoltam, hogy kevesebb vagyok, mint a többiek. Aztán hirtelen egy olyan helyen találtam magam, ami tele volt olyan emberrel, mint én. Volt olyan önkéntes, akinek fél karja volt, mégis és mindent meg tudott csinálni. Voltak táborozók, akik átestek hasonló betegségen, és teljes életet éltek.Fontos volt, hogy úgy kezeltek, mint egy egészséges embert. Tudom, hogy a környezetem, például otthon a szüleim jót akartak, de mégis akaratlanul betegnek kezeltek, túlkímélnek. A gimis szivatásokból például rendszeresen kihagytak, én meg kértem őket, hogy igenis toljanak ki velem is, mert a társadalom, a közösség része szeretnék én is lenni. Ez utóbbi törekvésemben a Bátor Tábor nagyon megerősített.Tudom magamról, hogy a rossz híreket sokszor katasztrófaként élem meg, de azt is tudom, hogy másnap már úgy kelek fel, hogy megoldom, megcsinálom. A lényeg, hogy nem szabad feladni. Egy nappal, vagy egy héttel az akadály megjelenése után úgy kell ránézni, hogy ezt hogy oldom meg.Ebben a hozzáállásban engem gyerekként a szüleim, most pedig már a barátnőm támogat.Jelentkezés az Inspirálók rendezvényre , ahol Péter részletesen elmondja történetét.