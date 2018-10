Egy grúz légitársaság jön Budapestre

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjének tájékoztatása szerint a 2017-ben alapított grúz MyWay légitársaság járatot nyit Tbiliszi és Budapest között, a társaság Boeing 737-eseivel hetente háromszor közlekedik majd a két főváros között.Négy új járat is indul a brit szigetek és Magyarország között, az easyJet heti kétszer közlekedik majd London Southendre, illetve Manchesterbe, a Wizz Air heti három járatot indít Doncaster/Sheffield repülőterére, a LOT lengyel légitársaság a város pénzügyi negyedének közvetlen közelében fekvő London City légikikötőbe indít járatot, amely hetente 14-szer közlekedik.A Wizz Air az izraeli Ovda repülőterére, a Ryanair Ammanba, valamint Marseille-be is repül majd a téli menetrendi időszakban.Egyes légitársaságok már a március 28-ával induló nyári menetrendi időszakra érvényes új járataik egy részét is bejelentették: a Ryanair Corkba, Cagliariba, Bariba és Sevillába is indít járatot, a francia Transavia pedig jövő tavasztól a Loire folyó torkolatában fekvő Nantes városát teszi elérhetővé.