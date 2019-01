Egy kínai világcég európai büszkesége lett az ismert magyar márka

Úgy érzem, Tordai Péter személyében méltó jelölt kapta a díjat, de számomra az esélyesek közé bekerülni is nagy megtiszteltetés volt, különös tekintettel a jelöltek személyére. Már közöttük lenni önmagában is felér egy komoly szakmai elismeréssel. Tekintettel arra, hogy tekintélyes, prémium kategóriás pénzügyszakmai díjról van szó, így a jelölés a kollégáim között is örömöt váltott ki, annál is inkább, mivel amúgy is ők kapacitáltak arra, hogy elinduljak ezen a megmérettetésen. Ugyanakkor nemcsak az ötletért és a kezdeményezésért tartozom nekik köszönettel: a munkájuk és támogatásuk nélkül viszont biztosan nem is kaphattam volna meg a díjat, hiszen a zsűri által megítélt szakmai teljesítmény amúgy is közös, egy igazi csapatmunka eredménye, ami végső soron a BorsodChem eredményeiben is tükröződik.Igen, a BorsodChem méretét, egykori tőzsdei jelenlétét, meglévő nemzetközi kötődéseit tekintve is kiemelkedik a hazai mezőnyből, de a tulajdonosi körét figyelembe véve is különleges, hiszen tulajdonosa szakmai befektetőként a kínai Wanhua csoport, melynek a legnagyobb külföldi és egyben az egyetlen európai érdekeltsége is. Azt szoktam mondani, hogy bár 16 éve dolgozom ugyanannál a társaságnál, mégis olyan, mintha 3-4 évente vadonatúj környezetben, vagy munkakörben dolgoztam volna.

Pénzügyi területen egyértelműen új szemléletet hoztak a BorsodChem működésébe. A munkaintenzitást, munkaterhelést illetően pedig kifejezetten sokat lehet tanulni tőlük.

CFO Masters November 8-ai konferenciánkon hét fő vehette át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó pénzügyi igazgatóknak járó CFO Master 2018 díjat - jelentette be Fülöpné Bogdán Krisztina, a Commerzbank vezérigazgató-helyettese, a zsűri tagja. A magas rangú kitüntetést az alábbi személyek kapták alfabetikus sorrendben, közülük lett az első Tordai Péter.



Gelencsér Zoltán, Vodafone

Hegedűs István, Borsodchem

Jakabos Ádám, UPC

Kardos Róza, Tranzit

Kotormán Mihály, KITE

Tordai Péter, E2

Török Krisztina, Stavmat

Ebből a helyzetből jutottunk oda, hogy 2017-ben a Wanhua tulajdonában a BorsodChem már bőven másfél milliárd euró árbevételt és 400 millió euró feletti adózás utáni eredményt ér el. Ez a komoly változás többek között a cég bankokkal szembeni attraktivitását és a pénzügyi kondícióit is nagyban javította.

Természetesen, függetlenül a tulajdonosi szerkezettől, minden vállalkozás alapvető célja a tulajdonosi érték, ill. a profit maximalizálása. De az időhorizont, vagy a célok eléréséhez vezető út, az irányítás módja már valóban eltérő lehet. Ebben a tekintetben a tőzsdei jelenlét érthető módon nagyobb jelentésszolgálati adminisztrációt, jelentősebb számviteli terheket jelentett, míg a private equity időszakban a likviditástervezés elsődlegességén volt a hangsúly. Bár ez utóbbit indokolhatta akár az is, hogy a gazdasági válság időszakában a cég komoly pénzügyi nyomás alá került. A kínai tulajdonban pedig erőteljes törekvések jelentek meg azzal a célzattal, hogy a dolgozói kör egészét bevonják a cég hatékonyabb működtetésébe, ötleteiket felhasználják és így a korábbi technokrata modellel szemben egyfajta kollektívebb, bevonóbb vezetési modell jelent meg. Talán meglepő lehet, de az említetteknél nagyobb, igazán komoly eltéréseket nem tapasztaltam a vállalati, vagy vezetési kultúrát illetően.A cégben a vállalati működést meghatározó legfőbb területeken kínai vezetők, kollégák vannak. Mindenképpen el lehet mondani róluk, hogy szakmailag értjük egymást, egy nyelven beszélünk. Különösen így van ez a technológiai területeken, hiszen a Wanhua az MDI technológia világszinten egyik legjobb, ha nem a legjobb szereplője. Azok a kínai menedzserek, akikkel én találkoztam, nemzetközi szemlélettel rendelkeznek, sokszor nemzetközi iskolákkal és menedzsmenttapasztalattal bírnak, így kifejezetten könnyű együttműködni velük.Az üzleti-pénzügyi tervezés minden vállalati kultúrában fontos, de a Wanhua tulajdonosi belépésével ez a folyamat lényegesen rugalmasabb lett. A tervszámokat mindenképpen tartani kell, de a tervezési előfeltételezések, amelyek figyelembevételével zajlik a tervfelépítés, sokkal gyorsabban, rugalmasabban megváltoztathatóak, - és itt valóban meg is változtatják őket - amennyiben a piaci feltételek ezt megkövetelik. Ezzel lényegesen gyorsabban, reaktívabban tudunk reagálni a folyamatokra, legyen szó akár konjunkturális tényezőkről, kereskedelmi kondíciókról, vagy pénzügyi tényezőkről (pl. árfolyam, kamatszint). Emellett a költségkontroll lényegesen erősebb és szigorúbb, mint tapasztalatom szerint bármikor korábban. Ennek a kettősségnek, azaz egyrészt a rugalmasságnak, másrészt a szigorú költségkontrollingnak meg is lett a hatása a BorsodChem pénzügyi eredményeit illetően.A számviteli szabványok vonatkozásában tapasztaltunk még újdonságot. A BorsodChem természetesen tőzsdei vállalatként és private equity tulajdonban is transzparens módon és a nemzetközi standardoknak megfelelően készítette el a jelentéseit és a beszámolóit. Ennek megfelelően az IFRS standardnak megfelelő beszámolók világát régóta ismertük. A nemzetközi számvitel amúgy is személyes nagy kedvencem, hiszen ezen a területen is szereztem végzettséget és szakmailag magamat is részben könyvelőnek tartom. A kínai tulajdonlással viszont megismertük és használjuk a kínai nemzetközi könyvviteli rendszert, a PRC GAAP-ot, amit a magyar és az IFRS standardok mellett párhuzamosan üzemeltetünk. Véleményem szerint nem sok hazai vállalatvezető van, aki a kínai szabványoknak megfelelő számvitel rejtelmeit belülről is ismeri. Nekem nagy élmény volt ennek az elsajátítása.A Wanhua 2010-ben szerzett kisebbségi tulajdonrészt a BorsodChemben, míg az adásvételi tranzakció 2011 januárjában zárult le. Ez megelőzően a társaság már éveken át bőven 100 millió euró feletti veszteséget termelt. Ráadásul a gazdasági válság következtében erősen visszaesett az árbevétel, miközben éppen egy 500 millió eurót meghaladó beruházási program közepette voltunk. Ebben a helyzetben - az egészen 2014-ig veszteséges működés mellett - a kínai tulajdonos évekig maga biztosította a cég működéséhez szükséges likviditást, valamint a beruházás befejezéséhez szükséges forrásokat, ami mutatta az elköteleződését és megerősítette a dolgozók és partnerek bizalmát is a céggel szemben.Idén zajlik az a folyamat, melynek keretében a Wanhua csoporton belül átrendeződik a tulajdonlás. Eddig - közvetett módon - a Wanhua Industrial Group csoporthoz tartoztunk, míg jelenleg a Wanhua Industrial Group korábbi többségi tulajdonában lévő és a sanghaji tőzsdén jegyzett Wanhua Chemicals tulajdonába történő csoporton belüli tulajdonosi átrendeződés zajlik.A legnagyobb ázsiai és - a BorsodChem-mel együtt - világviszonylatban is a legnagyobb MDI gyártóról beszélünk, melynek árbevétele több mint 7,5 milliárd dollár volt 2017-ben. A kínai cég kapacitása 1,8 millió tonna (csak összehasonlításképpen a BorsodChem MDI kapacitása 0,3 millió tonna.), de a Wanhua a poliuretán műanyagok előállításához szükséges másik komponenst, a poliolt is gyártja. Mindemellett anyavállalatunk innovatív, magas hozzáadott értékű speciális vegyipari, finomkémiai alapanyagok gyártásában is az élenjár, melyek széles körben kerülnek felhasználásra többek között az autó-, építő-, festék vagy a ruházati iparágakban.A cégcsoport folyamatos fejlesztésekkel és innovatív megoldásokkal az ágazat meghatározó szereplője kíván lenni. A BorsodChem pedig a Wanhua csoport európai üzleti pillérét jelenti. A két állítás eredőjeképpen pedig a BorsodChemnél is folyamatos a fejlesztés. Idén kezdődött például egy újabb jelentős hároméves beruházási programunk, melynek keretében a helybeli anilin gyártó kapacitásunkat építjük meg mintegy 145 millió euró értékben.Emellett a kínai üzleti filozófiára jellemző szigorú szabályok és rugalmas gondolkodás kettősségével kezeljük a vevőkapcsolatainkat annak érdekében, hogy - a gyártói kapacitás rendelkezésre állásán túl - továbbra is növekedhessünk a piacunkon.

Díjazottak a november 8-ai Business and Finance 2018 Summiton. Balról a harmadik Hegedűs István.

Ahogy sok hozzánk hasonló vállalat, mi is hitelbiztosítással dolgozunk. Emellett egy szigorú credit management szabályrendszert is működtetünk, saját scoring rendszerrel és belső limitekkel, amit minden területnek be kell tartania.

Meglehetősen régen, 1997-ben vezettük be az első cash-pooling megoldásunkat, tehát van tapasztalatunk a rendszer működését illetően. Mégsem láttam mind a mai napig olyan cross border cash-poolt, ami kontinensek közötti átvezetéseknél, innen Kazincbarcikáról vezérelve is tökéletesen működik.

Véleményem szerint közelebb van hozzánk egy világgazdasági lassulás, esetleg recesszió, mint sokan gondolják. El tudom képzelni, hogy már az idei év második félévében is szembesülhetünk ennek hatásaival.

A limiteket az értékesítésen dolgozó és a pénzügyes kollégák közösen döntik el és természetesen mindkét fél motivált a potenciális veszteségek elkerülésében. A szigorú szabályoktól azonban, megfelelő kompetencia szinteken rugalmasan el lehet térni, ha az életszerű, vagy az üzleti szempontok indokolttá teszik. Gondolkodunk a digitalizáció kínálta eszközök és lehetőségek igénybevételében is a hatékonyság érdekében.A likviditásbőség és a BorsodChem kedvező pénzügyi mutatói eredményeképpen is sok bank keres meg minket. A hazai és részben a külföldi bankrendszer sok tagja már régi ismerősünk, partnerünk. A termékkínálattal és az általunk elért finanszírozási kondíciókkal alapvetően elégedett vagyok, de egy területen mégis hiányérzetem van.Márpedig nekünk különböző földrajzi- és időzónában, eltérő devizapiaci régiókban és több kontinensen is vannak jelentősebb leányvállalataink, így többek között Brazíliában, Oroszországban, Olaszországban és Csehországban is.De kihatásait tekintve, úgy gondolom és bízom abban, hogy ez kevésbé lesz súlyos és pusztító, mint a legutóbbi, a 2008-as válság. A változó környezet valószínűleg nyomot hagy a jelenleg kedvező likviditási helyzeten és fel fogja értékelni a jól működő credit management, azaz vevőkockázatkezelési rendszereket működtető üzleti modelleket.